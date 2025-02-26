ФОТО. Вот как сейчас выглядит звезда АПЛ, которая угодила в ДТП

Майкл Антонио может вернуться к тренировкам с «Вест Хэмом» в следующем месяце — невероятное восстановление после страшной автокатастрофы.

7 декабря его Ferrari попал в аварию в Эссексе, из-за чего 34-летний форвард сломал ногу.

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Он провел в больнице более трех недель, но уже приступил к легким тренировкам в Дубае и может сыграть в этом сезоне, хотя ранее опасались, что он больше не выйдет на поле.

Главный тренер Грэм Поттер намекнул, что Антонио сможет тренироваться с командой после международного перерыва в марте.

Однако сроки возвращения на поле пока неизвестны. «Мы просто идем день за днем», — сказал Поттер.