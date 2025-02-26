«Предложения из Франции, Испании». Украинский легионер может сменить клуб
Максим Хлань сообщил, что его контракт истекает в конце сезона
Футболист польского клуба «Лехия» (Гданьск) Максим Хлань назвал возможные варианты для продолжения карьеры, а также рассказал о переговорах с нынешней командой:
«Мой контракт с «Лехией» заканчивается в июне, и мы ведем переговоры с президентом клуба о его продлении. В этих разговорах меня представляет отец, потому что у меня нет менеджера. Я сейчас сосредоточен на своей работе, чтобы выполнить свой контракт на 100 процентов.
Предложений по сотрудничеству у меня сейчас много – из Франции, Германии, Испании и Америки. Они пишут мне в WhatsApp, я даже не знаю, откуда у них мой номер», – признался Хлань.
В текущем сезоне 22-летний вингер провел 19 матчей в чемпионате Польши, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.«Лехия» занимает 17 место в турнирной таблице, набрав 21 балл.
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