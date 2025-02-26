«Предложения из Франции, Испании». Украинский легионер может сменить клуб

Футболист польского клуба «Лехия» (Гданьск) Максим Хлань назвал возможные варианты для продолжения карьеры, а также рассказал о переговорах с нынешней командой:

«Мой контракт с «Лехией» заканчивается в июне, и мы ведем переговоры с президентом клуба о его продлении. В этих разговорах меня представляет отец, потому что у меня нет менеджера. Я сейчас сосредоточен на своей работе, чтобы выполнить свой контракт на 100 процентов.

Предложений по сотрудничеству у меня сейчас много – из Франции, Германии, Испании и Америки. Они пишут мне в WhatsApp, я даже не знаю, откуда у них мой номер», – признался Хлань.

В текущем сезоне 22-летний вингер провел 19 матчей в чемпионате Польши, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.«Лехия» занимает 17 место в турнирной таблице, набрав 21 балл.