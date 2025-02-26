Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Предложения из Франции, Испании». Украинский легионер может сменить клуб
Польша
26 февраля 2025, 15:53 |
386
0

«Предложения из Франции, Испании». Украинский легионер может сменить клуб

Максим Хлань сообщил, что его контракт истекает в конце сезона

26 февраля 2025, 15:53 |
386
0
«Предложения из Франции, Испании». Украинский легионер может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Футболист польского клуба «Лехия» (Гданьск) Максим Хлань назвал возможные варианты для продолжения карьеры, а также рассказал о переговорах с нынешней командой:

«Мой контракт с «Лехией» заканчивается в июне, и мы ведем переговоры с президентом клуба о его продлении. В этих разговорах меня представляет отец, потому что у меня нет менеджера. Я сейчас сосредоточен на своей работе, чтобы выполнить свой контракт на 100 процентов.

Предложений по сотрудничеству у меня сейчас много – из Франции, Германии, Испании и Америки. Они пишут мне в WhatsApp, я даже не знаю, откуда у них мой номер», – признался Хлань.

В текущем сезоне 22-летний вингер провел 19 матчей в чемпионате Польши, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.«Лехия» занимает 17 место в турнирной таблице, набрав 21 балл.

По теме:
Хочет 5 миллионов в год. Полузащитник из США продлит контракт с Миланом
Тоттенхэм предложит своему лидеру новый контракт
Кочергин получил очередное признание в чемпионате Польши
чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Максим Хлань продление контракта
Николай Титюк Источник: Legioners.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что ждать Руслану? Виейра принял важное решение относительно Малиновского
Футбол | 26 февраля 2025, 14:11 0
Что ждать Руслану? Виейра принял важное решение относительно Малиновского
Что ждать Руслану? Виейра принял важное решение относительно Малиновского

Украинец готовится вернуться на поле после 5-месячного перерыва

Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Бокс | 26 февраля 2025, 09:30 3
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»

Британец о бое Паркер – Баколе

Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка
Теннис | 26.02.2025, 11:47
Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка
Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Футбол | 25.02.2025, 19:07
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля
Футбол | 26.02.2025, 08:56
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
«Будущее Ромы будет за ним». Раньери прокомментировал матч с Монцой
«Будущее Ромы будет за ним». Раньери прокомментировал матч с Монцой
25.02.2025, 01:25 1
Футбол
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
25.02.2025, 07:45 32
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 1
Бокс
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
24.02.2025, 18:40 14
Футбол
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
24.02.2025, 20:53 4
Футбол
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
26.02.2025, 00:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем