Лидер сборной Украины получит шанс в клубе. Речь не о Лунине

Украинский нападающий греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук выйдет в стартовом составе на игру 1/2 финала Кубка Греции против АЕК, сообщает местное издание Sportime.

Источник отмечает, что 29-летний футболист точно появится на поле с первых минут.

В сезоне 2024/25 Роман Яремчук провел 21 матч (376 игровых минут) на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.8 миллиона евро.

Матч «Олимпиакос» - АЕК состоится 26 февраля в 20:00 по киевскому времени.