Лидер сборной Украины получит шанс в клубе. Речь не о Лунине

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Роман Яремчук выйдет в старте на полуфинал Кубка Греции
Украинский нападающий греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук выйдет в стартовом составе на игру 1/2 финала Кубка Греции против АЕК, сообщает местное издание Sportime.
Источник отмечает, что 29-летний футболист точно появится на поле с первых минут.
В сезоне 2024/25 Роман Яремчук провел 21 матч (376 игровых минут) на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.8 миллиона евро.
Матч «Олимпиакос» - АЕК состоится 26 февраля в 20:00 по киевскому времени.
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