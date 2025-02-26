ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка прекратила сотрудничество с воспитанником Зари

Воспитанник луганской «Зари» Артем Васько официально покинул расположение клуба «Кудровка», играющего в Первой лиге Украины.

Как сообщила пресс-служба клуба, стороны прекратили сотрудничество. На сегодняшний день футболист находится среди свободных агентов.

«Мы искренне благодарны Артему за его профессионализм, преданность и весомый вклад в развитие команды. Желаем Артему успехов в дальнейшей карьере, новых спортивных достижений и реализации всех его целей! Спасибо за все!», – написала команда в социальной сети.

К «Кудровке» Артем присоединился весной 2024 года. С тех пор футболист поучаствовал только в девяти матчах команды, при этом защитнику удалось оформить один гол.

Ранее Васько выступал за «Титан», тернопольскую «Ниву» и «Зарю» U-19.