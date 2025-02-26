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Украина. Первая лига
26 февраля 2025, 14:28 | Обновлено 26 февраля 2025, 14:29
67
0

Победителя не определили. Буковина и Агробизнес сыграли вничью

Команды Первой лиги провели спарринг

26 февраля 2025, 14:28 | Обновлено 26 февраля 2025, 14:29
67
0
Победителя не определили. Буковина и Агробизнес сыграли вничью
ФК Буковина

«Буковина» и «Агробизнес» ко второй части сезона готовятся на Закарпатье. В среду, 26 февраля, команды провели контрольный поединок.

Обе команды выступают в Первой лиге и во второй части чемпионата будут бороться за повышение в классе. «Агробизнес» в 14 матчах набрал 28 очков (9 побед, 1 ничья, 4 поражения) и находится на втором месте турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Эпицентра» всего одно очко. Показатели «Буковины» скромнее. У команды 20 очков (5 побед, 5 ничьих, 4 поражения) и восьмое место.

«Агробизнес» и «Буковина» не смогли реализовать свои моменты. Поединок прошел без забитых мячей.

Товарищеский матч. 26 февраля

«Агробизнес» – «Буковина» – 0:0

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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