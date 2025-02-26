Победителя не определили. Буковина и Агробизнес сыграли вничью
Команды Первой лиги провели спарринг
«Буковина» и «Агробизнес» ко второй части сезона готовятся на Закарпатье. В среду, 26 февраля, команды провели контрольный поединок.
Обе команды выступают в Первой лиге и во второй части чемпионата будут бороться за повышение в классе. «Агробизнес» в 14 матчах набрал 28 очков (9 побед, 1 ничья, 4 поражения) и находится на втором месте турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Эпицентра» всего одно очко. Показатели «Буковины» скромнее. У команды 20 очков (5 побед, 5 ничьих, 4 поражения) и восьмое место.
«Агробизнес» и «Буковина» не смогли реализовать свои моменты. Поединок прошел без забитых мячей.
Товарищеский матч. 26 февраля
«Агробизнес» – «Буковина» – 0:0
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