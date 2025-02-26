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26 февраля 2025, 14:15 |
826
4

ФИФА планирует изменить определение офсайда и внедрить чистое время

Джанни Инфантино встретится с IFAB 1 марта в шотландском Глазго

26 февраля 2025, 14:15 |
826
4
ФИФА планирует изменить определение офсайда и внедрить чистое время
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что 1 марта состоится встреча с IFAB – организацией, которая отвечает за правила футбола и внедрение новых норм. Заседание общей группы пройдет в Глазго (Шотландия).

Одним из главных моментов, который могут изменить, это определение офсайда. Игрок будет находиться в положении «вне игры» только тогда, если его тело будет полностью за линией последнего защитника. Сейчас офсайд фиксируется даже тогда, когда футболист атакующей команды хотя бы на пару миллиметров опережает игрока соперника.

Среди других решений, которые будут обсуждаться:

  • переговоры арбитров в прямом эфире, чтобы футболисты и болельщики слышали, как трактуются те или иные эпизоды,
  • внедрение системы «Challenger», когда оба наставника смогут ограниченное количество раз обращаться к судьям для пересмотра спорных решений.
  • внедрение «чистого игрового времени», когда матч будет остановлен, если мяч покинет поле. В этом случае таймер будет останавливаться при проведении замен, исполнении штрафных ударов, аутов и угловых, а также при оказании помощи на поле.

Если новые идеи будут приняты, то уже 25 июля 2025 года ФИФА начнет их постепенно внедрять в профессиональном футболе.

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Николай Титюк Источник: Sport.es
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Комментарии 4
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Victor673256ua
З офсайдами буде теж саме, що і зараз. Теж рахуватимуть міліметри, але тепер з іншого боку
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0
Diesel
вже не знають до чого дої..тись
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0
VORSKLA_POLTAVA_official
Динамо кінець у Полтаві в п'ятницю
Мусора мріють про три зірки замість двох після сезону.
Але в Ворскли їх вже ЧОТИРИ на емблемі! 
🌟🌟🌟🌟
І хоча й не за липові титули як в "ДК", але заслужені за нашу нелегку працю! 
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-4
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