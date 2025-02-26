ФОТО. Самая сексуальная футболистка снялась в купальнике. Красота
Алиша Леманн спасёт мир...
Футболистка «Ювентуса» и сборной Швейцарии Алиша Леманн радует своих 17 миллионов подписчиков в Instagram провокационными публикациями.
Недавно она поделилась горячими фото с отдыха на море в черном купальнике, который подчеркивает ее фигуру.
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«Идеальная», «Самая сексуальная футболистка мира», «Боже мой, какая красивая», – фолловеры вознесли Леманн своими комплиментами.
Напомним, что ранее Алиша встречалась с нападающей «ПСЖ» Рамоной Бахманн, а сейчас — с полузащитником «Ювентуса» Дугласом Луизом.
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