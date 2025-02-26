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26 февраля 2025, 13:41 |
1702
4

ФОТО. Самая сексуальная футболистка снялась в купальнике. Красота

Алиша Леманн спасёт мир...

26 февраля 2025, 13:41 |
1702
4
ФОТО. Самая сексуальная футболистка снялась в купальнике. Красота
Instagram. Алиша Леманн

Футболистка «Ювентуса» и сборной Швейцарии Алиша Леманн радует своих 17 миллионов подписчиков в Instagram провокационными публикациями.

Недавно она поделилась горячими фото с отдыха на море в черном купальнике, который подчеркивает ее фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Идеальная», «Самая сексуальная футболистка мира», «Боже мой, какая красивая», – фолловеры вознесли Леманн своими комплиментами.

Напомним, что ранее Алиша встречалась с нападающей «ПСЖ» Рамоной Бахманн, а сейчас — с полузащитником «Ювентуса» Дугласом Луизом.

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фото lifestyle Алиша Леманн Ювентус
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Перець
ліфчик то зайве можна і без нього
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+1
WolfofDK
Ну такое... Хоча, як кажуть "на вкус и цвет..."
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+1
Golhrenshtanga
Хоч би груди зробила, ніякої естетики
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+1
pol-55
Всеядна.
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0
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