ФОТО. Самая сексуальная футболистка снялась в купальнике. Красота

Футболистка «Ювентуса» и сборной Швейцарии Алиша Леманн радует своих 17 миллионов подписчиков в Instagram провокационными публикациями.

Недавно она поделилась горячими фото с отдыха на море в черном купальнике, который подчеркивает ее фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Идеальная», «Самая сексуальная футболистка мира», «Боже мой, какая красивая», – фолловеры вознесли Леманн своими комплиментами.

Напомним, что ранее Алиша встречалась с нападающей «ПСЖ» Рамоной Бахманн, а сейчас — с полузащитником «Ювентуса» Дугласом Луизом.