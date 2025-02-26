«Вышел покурить». Милевский рассказал, как чуть не пострадал из-за рф

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, как едва не пострадал от атаки дронов со стороны россии:

«Братва, всем привет. Вчера, короче, вышел на балкон, покурить айкос. Как п****нуло, п****ц, б**ть. Кто там в Крюковщине или поблизости – видимо, там вообще был п****ц.

Всем хорошего дня! Скоро выходные. Весна. Тренировки продолжаются, все в порядке. В пятницу тур. Может, Ванат после моих поздравлений продолжит забивать. Давайте, друзья, не болейте, будьте осторожны!».