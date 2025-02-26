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  4. «Вышел покурить». Милевский рассказал, как чуть не пострадал из-за рф
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 14:36 |
300
0

«Вышел покурить». Милевский рассказал, как чуть не пострадал из-за рф

Артем стал свидетелем дроновой атаки окупантов

26 февраля 2025, 14:36 |
300
0
«Вышел покурить». Милевский рассказал, как чуть не пострадал из-за рф
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, как едва не пострадал от атаки дронов со стороны россии:

«Братва, всем привет. Вчера, короче, вышел на балкон, покурить айкос. Как п****нуло, п****ц, б**ть. Кто там в Крюковщине или поблизости – видимо, там вообще был п****ц.

Всем хорошего дня! Скоро выходные. Весна. Тренировки продолжаются, все в порядке. В пятницу тур. Может, Ванат после моих поздравлений продолжит забивать. Давайте, друзья, не болейте, будьте осторожны!».

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Артем Милевский российско-украинская война дроны курение Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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