«Вышел покурить». Милевский рассказал, как чуть не пострадал из-за рф
Артем стал свидетелем дроновой атаки окупантов
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, как едва не пострадал от атаки дронов со стороны россии:
«Братва, всем привет. Вчера, короче, вышел на балкон, покурить айкос. Как п****нуло, п****ц, б**ть. Кто там в Крюковщине или поблизости – видимо, там вообще был п****ц.
Всем хорошего дня! Скоро выходные. Весна. Тренировки продолжаются, все в порядке. В пятницу тур. Может, Ванат после моих поздравлений продолжит забивать. Давайте, друзья, не болейте, будьте осторожны!».
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