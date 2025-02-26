«Игра больше была ничейной». Игрок Левого Берега – о матче с Шахтером
Полузащитник «Левого Берега» Руслан Дедух считает, что команда не заслужила поражения
В матче 18-го тура УПЛ встретились «Шахтер» и «Левый Берег». Игра закончилась минимальной победой донецкого клуба. Решающий мяч на 61-й минуте забил Марьян Швед. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Левого Берега» Руслан Дедух.
«Соперник больше контролировал мяч, но по мне игра больше была ничейной. Несмотря на то, что у соперника был ряд моментов у наших ворот. Что касается инициативы хозяев во втором тайме, то здесь следует не забывать, против кого мы играли. У «Шахтера» именно такой стиль игры, пусть контролируют мяч. Если сравнивать эту игру и игру первого круга, то они несколько похожи. Там тоже забили нам после флангового навеса. Поэтому считаю, что оба матча очень похожи и очень тяжелы.
На трибунах присутствовал президент. Николай Лавренко нас во всем поддерживает. Когда у него есть возможность, он приезжает на матчи, для нас это хороший толчок, стимул. Когда он приезжает на матчи, это еще больше мотивирует нас».
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