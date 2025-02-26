Источник: украинский форвард нашел себе новый клуб. Его сватали в АПЛ

Украинский нападающий Даниэль Кивинда вскоре будет представлен как игрок румынского «Фарула», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 20-летний футболист уже подписал контракт с новым клубом.

После ликвидации «Днепра-1» в сентябре 2024 года Даниэль Кивинда подписал контракт с венгерским «Фехерваром», но уже через полгода покинул клуб, не проведя за него ни одного официального матча на взрослом уровне.

Интересно, что еще в мае 2024 года в СМИ распространяли слухи об интересе к Даниэлю Кивинде со стороны английского «Брентфорда», выступающего в Премьер-лиге.