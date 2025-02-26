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Польша
26 февраля 2025, 11:52 |
735
0

Воспитанник Динамо вывел свою команду в полуфинал Кубка Польши

Егор Цикало отметился дублем за «Рух» Хожув в матче против «Короны»

26 февраля 2025, 11:52 |
735
0
Воспитанник Динамо вывел свою команду в полуфинал Кубка Польши
ФК Рух Хожув. Егор Цикало

Воспитанник киевского «Динамо» Егор Цикало помог ФК «Рух» Хожув квалифицироваться в полуфинал Кубка Польши, обыграв «Корону» (2:0).

Украинский центральный защитник вышел на поле в стартовом составе хозяев и оформил дубль. 23-летний украинский отличился на 13-й и 51-й минуте и вывел свою команду в полуфинал турнира.

Цикало выступает за «Рух» Хожув на правах аренды, а права на центрбека принадлежат польской «Теплице». Соглашение рассчитано до конца сезона и содержит право выкупа.

Кубок Польши, 1/4 финала.

«Рух» Хожув – «Корона» – Кельце– 2:0.

Голы: Цикало, 13, 51

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Егор Цикало Рух Хожув Корона Кельце Кубок Польши по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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