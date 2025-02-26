Воспитанник Динамо вывел свою команду в полуфинал Кубка Польши
Егор Цикало отметился дублем за «Рух» Хожув в матче против «Короны»
Воспитанник киевского «Динамо» Егор Цикало помог ФК «Рух» Хожув квалифицироваться в полуфинал Кубка Польши, обыграв «Корону» (2:0).
Украинский центральный защитник вышел на поле в стартовом составе хозяев и оформил дубль. 23-летний украинский отличился на 13-й и 51-й минуте и вывел свою команду в полуфинал турнира.
Цикало выступает за «Рух» Хожув на правах аренды, а права на центрбека принадлежат польской «Теплице». Соглашение рассчитано до конца сезона и содержит право выкупа.
Кубок Польши, 1/4 финала.
«Рух» Хожув – «Корона» – Кельце– 2:0.
Голы: Цикало, 13, 51
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первый полуфинал Кубка Испании оказался наслаждением для болельщиков
Ганец Аду доказывает, что в свое время его не зря называли топ-вундеркиндом мирового футбола