Буковина и Агробизнес проводят спарринг. Стартовые составы

«Буковина» ко второй части сезона готовится на Закарпатье. Команда из Черновцов сыграет товарищеский матч с «Агробизнесом».

Обе команды выступают в Первой лиге и во второй части чемпионата будут бороться за повышение в классе. «Агробизнес» в 14 матчах набрал 28 очков (9 побед, 1 ничья, 4 поражения) и находится на втором месте турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Эпицентра» всего одно очко.

Показатели «Буковины» скромнее. У команды 20 очков (5 побед, 5 ничьих, 4 поражения) и восьмое место.

Для «Буковины» этот спарринг станет пятым на учебно-тренировочных сборах на Закарпатье. «Агробизнес» проведет свой четвертый контрольный поединок.