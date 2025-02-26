Буковина и Агробизнес проводят спарринг. Стартовые составы
Команды Первой лиги играют контрольный матч
«Буковина» ко второй части сезона готовится на Закарпатье. Команда из Черновцов сыграет товарищеский матч с «Агробизнесом».
Обе команды выступают в Первой лиге и во второй части чемпионата будут бороться за повышение в классе. «Агробизнес» в 14 матчах набрал 28 очков (9 побед, 1 ничья, 4 поражения) и находится на втором месте турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Эпицентра» всего одно очко.
Показатели «Буковины» скромнее. У команды 20 очков (5 побед, 5 ничьих, 4 поражения) и восьмое место.
Для «Буковины» этот спарринг станет пятым на учебно-тренировочных сборах на Закарпатье. «Агробизнес» проведет свой четвертый контрольный поединок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турки отреагировал на вызов Паркера
Поединок состоится 26 февраля в 22:30 по Киеву