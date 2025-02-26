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Украина. Первая лига
26 февраля 2025, 11:28 |
59
0

Буковина и Агробизнес проводят спарринг. Стартовые составы

Команды Первой лиги играют контрольный матч

26 февраля 2025, 11:28 |
59
0
Буковина и Агробизнес проводят спарринг. Стартовые составы
ФК Буковина

«Буковина» ко второй части сезона готовится на Закарпатье. Команда из Черновцов сыграет товарищеский матч с «Агробизнесом».

Обе команды выступают в Первой лиге и во второй части чемпионата будут бороться за повышение в классе. «Агробизнес» в 14 матчах набрал 28 очков (9 побед, 1 ничья, 4 поражения) и находится на втором месте турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Эпицентра» всего одно очко.

Показатели «Буковины» скромнее. У команды 20 очков (5 побед, 5 ничьих, 4 поражения) и восьмое место.

Для «Буковины» этот спарринг станет пятым на учебно-тренировочных сборах на Закарпатье. «Агробизнес» проведет свой четвертый контрольный поединок.

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Буковина Черновцы Агробизнес учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи стартовые составы
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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