Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Длилась 3 часа. Экс-капитан Динамо перенес операцию
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 11:25 |
518
0

Длилась 3 часа. Экс-капитан Динамо перенес операцию

Николай Морозюк вернется в медиафутбол через несколько недель

26 февраля 2025, 11:25 |
518
0
Длилась 3 часа. Экс-капитан Динамо перенес операцию
ФК Динамо Киев. Николай Морозюк

24 февраля 2025 года стало известно, что бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк получил серьезную травму руки во время игры за медиафутбольную команду «MFC ProFan».

Позже медиафутбольный клуб сообщил детали операции бывшего игрока национальной сборной Украины:

«Операция действительно прошла успешно, что не может не радовать, хотя и длилась три часа и была непростой».

Отмечается, что Николай Морозюк вернется на поле уже через несколько недель.

По теме:
16-я ракетка снялась с турнира в Индиан-Уэллс. В 2025 она все еще не играла
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Стародубцева получила травму и снялась с матча 1/16 финала турнира в Мериде
Николай Морозюк Динамо Киев травма травма руки операция PROFAN медиафутбол
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Барсы назвал счет, с которым должен закончиться матч с Атлетико
Футбол | 26 февраля 2025, 10:19 0
Защитник Барсы назвал счет, с которым должен закончиться матч с Атлетико
Защитник Барсы назвал счет, с которым должен закончиться матч с Атлетико

Иньиго Мартинес высказался о первом полуфинальном матче против мадридской команды

Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Футбол | 26 февраля 2025, 02:20 0
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Бокс | 26.02.2025, 08:42
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Ракицкий мог спасти клуб Первой лиги от исчезновения? Ответ тренера
Футбол | 26.02.2025, 10:44
Ракицкий мог спасти клуб Первой лиги от исчезновения? Ответ тренера
Ракицкий мог спасти клуб Первой лиги от исчезновения? Ответ тренера
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Футбол | 25.02.2025, 12:19
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
24.02.2025, 11:16 5
Футбол
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
25.02.2025, 07:45 32
Футбол
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
24.02.2025, 09:59 8
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
25.02.2025, 12:05
Футбол
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
24.02.2025, 18:40 14
Футбол
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
25.02.2025, 13:13 1
Бокс
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
24.02.2025, 21:14 3
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем