Длилась 3 часа. Экс-капитан Динамо перенес операцию

24 февраля 2025 года стало известно, что бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк получил серьезную травму руки во время игры за медиафутбольную команду «MFC ProFan».

Позже медиафутбольный клуб сообщил детали операции бывшего игрока национальной сборной Украины:

«Операция действительно прошла успешно, что не может не радовать, хотя и длилась три часа и была непростой».

Отмечается, что Николай Морозюк вернется на поле уже через несколько недель.