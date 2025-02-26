ПЕДРИ: «Это не самый плохой результат. Начало было тяжелым»
Полузащитник «Барселоны» поделился мнениями по поводу матча против «Атлетико»
Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри поделился эмоциями от безумного матча своей команды против мадридского «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (4:4).
Это не самый плохой результат, но когда ведешь 4:2 и в конце концов играешь вничью – это сложно. Уже было такое в чемпионате, когда мы в последние минуты упускали преимущество, и сейчас снова повторяем это. Нам нужно учиться на таких моментах, особенно контролировать мяч, не поднимать линию обороны так высоко. Это вещи, которые нужно исправить, но еще есть ответный матч, и мы будем биться до конца.
Начало было тяжелым – быстрые два гола поразили нас, но мне понравилась наша реакция. Мы хорошо отыгрались. Когда выходим вперед, нам нужно действовать более спокойно.
Понятно, что мы поедем на ответный матч и будем бороться до конца. Когда мы в форме, очень трудно обыграть. Играть в Мадриде будет тяжело, ведь «Атлетико» всегда давит, особенно на своем поле», – сказал Педри.
Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик.
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