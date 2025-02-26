ПЕДРИ: «Это не самый плохой результат. Начало было тяжелым»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри поделился эмоциями от безумного матча своей команды против мадридского «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (4:4).

Это не самый плохой результат, но когда ведешь 4:2 и в конце концов играешь вничью – это сложно. Уже было такое в чемпионате, когда мы в последние минуты упускали преимущество, и сейчас снова повторяем это. Нам нужно учиться на таких моментах, особенно контролировать мяч, не поднимать линию обороны так высоко. Это вещи, которые нужно исправить, но еще есть ответный матч, и мы будем биться до конца.

Начало было тяжелым – быстрые два гола поразили нас, но мне понравилась наша реакция. Мы хорошо отыгрались. Когда выходим вперед, нам нужно действовать более спокойно.

Понятно, что мы поедем на ответный матч и будем бороться до конца. Когда мы в форме, очень трудно обыграть. Играть в Мадриде будет тяжело, ведь «Атлетико» всегда давит, особенно на своем поле», – сказал Педри.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик.