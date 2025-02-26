Реал нацелился на звезду Ла Лиги. Это экс-игрок Барселоны
Такефуса Кубо может покинуть «Реал Сосьедад»
Мадридский «Реал» интересуется японским вингером «Реал Сосьедада» Такефусой Кубо, сообщает испанское издание El Gol Digital.
При этом, по информации источника, руководство королевского клуба не против, если 23-летний футболист присоединится к другой команде, ведь «сливочные» как бывший клуб игрока получат с его перепродажи большой процент.
Интересно, что Такефуса Кубо в разное время находился и в системе каталонской «Барселоны», и в системе мадридского «Реала», но не провел ни одного официального матча за обе команды.
В сезоне 2024/25 Такефуса Кубо провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Такефусой Кубо интересуется «Ливерпуль».
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