Реал нацелился на звезду Ла Лиги. Это экс-игрок Барселоны

Мадридский «Реал» интересуется японским вингером «Реал Сосьедада» Такефусой Кубо, сообщает испанское издание El Gol Digital.

При этом, по информации источника, руководство королевского клуба не против, если 23-летний футболист присоединится к другой команде, ведь «сливочные» как бывший клуб игрока получат с его перепродажи большой процент.

Интересно, что Такефуса Кубо в разное время находился и в системе каталонской «Барселоны», и в системе мадридского «Реала», но не провел ни одного официального матча за обе команды.

В сезоне 2024/25 Такефуса Кубо провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Такефусой Кубо интересуется «Ливерпуль».