WTA26 февраля 2025, 10:15 |
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 26 февраля
В среду на мексиканские корты выйдет только Ангелина Калинина
26 февраля 2025, 10:15 |
333
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26 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Мериде начнутся матчи 2-го раунда в одиночном разряде.
В среду свой поединок из представительниц Украины проведет только Ангелина Калинина. Сестры Колб еще ожидают соперниц.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на среду, 26 февраля
WTA 500 Мерида. Хард. 1/8 финала, одиночный разряд
Akron Stadium. 1-й запуск (не ранее 22:00)
Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл [Q]
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