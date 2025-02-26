Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 26 февраля

26 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Мериде начнутся матчи 2-го раунда в одиночном разряде.

В среду свой поединок из представительниц Украины проведет только Ангелина Калинина. Сестры Колб еще ожидают соперниц.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на среду, 26 февраля

WTA 500 Мерида. Хард. 1/8 финала, одиночный разряд

Akron Stadium. 1-й запуск (не ранее 22:00)

Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл [Q]