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  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 26 февраля
WTA
26 февраля 2025, 10:15 |
333
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 26 февраля

В среду на мексиканские корты выйдет только Ангелина Калинина

26 февраля 2025, 10:15 |
333
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 26 февраля
WTA. Ангелина Калинина

26 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Мериде начнутся матчи 2-го раунда в одиночном разряде.

В среду свой поединок из представительниц Украины проведет только Ангелина Калинина. Сестры Колб еще ожидают соперниц.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на среду, 26 февраля

WTA 500 Мерида. Хард. 1/8 финала, одиночный разряд

Akron Stadium. 1-й запуск (не ранее 22:00)

Ангелина Калинина Дарья Сэвилл [Q]

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WTA Мерида Ангелина Калинина расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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