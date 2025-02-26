«Это регулярно». Терим – о победе Аль-Шабаба, где Бущан снова пропустил

Главный тренер «Аль-Шабаба» Фатих Терим поделился эмоциями от победы своей команды в 22 туре чемпионата Саудовской Аравии, где украинский голкипер Гергий Бущан отыграл весь матч.

Аль-Шабаб провел очень хороший первый тайм, создал много моментов, полностью контролировал игру и смог забить гол. Но, к сожалению, во втором тайме команда пропустила мяч. Реакция игроков была великолепной – они смогли снова отличиться в воротах соперника.

Команда часто пропускала голы в последнее время, и это повторяется регулярно. Однако меня больше тревожит качество игры и наличие моментов. Это свидетельствует о том, что у нас есть сильные исполнители на всех позициях», – сказал Терим.

Ранее стала известна оценка Георгия Бущана за матч против ФК Аль-Раед.