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  4. «Это регулярно». Терим – о победе Аль-Шабаба, где Бущан снова пропустил
Саудовская Аравия
26 февраля 2025, 09:27 |
955
0

«Это регулярно». Терим – о победе Аль-Шабаба, где Бущан снова пропустил

Специалист отметил, что команда регулярно пропускает голы

26 февраля 2025, 09:27 |
955
0
«Это регулярно». Терим – о победе Аль-Шабаба, где Бущан снова пропустил
Getty Images/Global Images Ukraine. Фатих Терим

Главный тренер «Аль-Шабаба» Фатих Терим поделился эмоциями от победы своей команды в 22 туре чемпионата Саудовской Аравии, где украинский голкипер Гергий Бущан отыграл весь матч.

Аль-Шабаб провел очень хороший первый тайм, создал много моментов, полностью контролировал игру и смог забить гол. Но, к сожалению, во втором тайме команда пропустила мяч. Реакция игроков была великолепной – они смогли снова отличиться в воротах соперника.

Команда часто пропускала голы в последнее время, и это повторяется регулярно. Однако меня больше тревожит качество игры и наличие моментов. Это свидетельствует о том, что у нас есть сильные исполнители на всех позициях», – сказал Терим.

Ранее стала известна оценка Георгия Бущана за матч против ФК Аль-Раед.

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Фатих Терим Георгий Бущан Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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