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26 февраля 2025, 08:56 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

26 февраля 2025, 08:56 |
75
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Арда Гюлер

В среду, 26 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Ноттингем Форест – Арсенал

Ggbet 4.00 – 3.57 – 2.02

21:30 Тоттенхэм – Манчестер Сити

Ggbet 3.34 – 4.22 – 2.05

22:15 Ливерпуль – Ньюкасл

Ggbet 1.52 – 4.99 – 6.01

22:30 Реал Сосьедад – Реал Мадрид

Ggbet 4.29 – 3.93 – 1.89

ТЕННИС

22:00 Дарья Сэвилл – Ангелина Калинина

Ggbet 2.37 – 1.59

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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