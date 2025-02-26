СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля

В среду, 26 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Ноттингем Форест – Арсенал

4.00 – 3.57 – 2.02

21:30 Тоттенхэм – Манчестер Сити

3.34 – 4.22 – 2.05

22:15 Ливерпуль – Ньюкасл

1.52 – 4.99 – 6.01

22:30 Реал Сосьедад – Реал Мадрид

4.29 – 3.93 – 1.89

ТЕННИС

22:00 Дарья Сэвилл – Ангелина Калинина

2.37 – 1.59