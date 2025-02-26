Другие новости26 февраля 2025, 08:56 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
26 февраля 2025, 08:56 |
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В среду, 26 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Ноттингем Форест – Арсенал
21:30 Тоттенхэм – Манчестер Сити
22:15 Ливерпуль – Ньюкасл
22:30 Реал Сосьедад – Реал Мадрид
ТЕННИС
22:00 Дарья Сэвилл – Ангелина Калинина
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