Испания25 февраля 2025, 23:20 |
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ВИДЕО. Суперкамбек! Барселона перевернула игру с Атлетико, забив третий гол
На 41-й минуте Иньиго Мартинес сделал счет 3:2 в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
25 февраля 2025, 23:20 |
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25 февраля проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
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На 41-й минуте счет стал 3:2. Отличился Иньиго Мартинес, а дубль из ассистов оформил Рафинья.
Барса за один тайм отыгралась с 0:2. Первые два мяча сине-гранатовые пропустили за 6 минут.
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