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  4. ВИДЕО. Суперкамбек! Барселона перевернула игру с Атлетико, забив третий гол
Испания
25 февраля 2025, 23:20 |
346
0

ВИДЕО. Суперкамбек! Барселона перевернула игру с Атлетико, забив третий гол

На 41-й минуте Иньиго Мартинес сделал счет 3:2 в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

25 февраля 2025, 23:20 |
346
0
ВИДЕО. Суперкамбек! Барселона перевернула игру с Атлетико, забив третий гол
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

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На 41-й минуте счет стал 3:2. Отличился Иньиго Мартинес, а дубль из ассистов оформил Рафинья.

Барса за один тайм отыгралась с 0:2. Первые два мяча сине-гранатовые пропустили за 6 минут.

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Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Барселона - Атлетико Рафинья Диас Иньиго Мартинес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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