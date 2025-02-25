ВИДЕО. Суперкамбек! Барселона перевернула игру с Атлетико, забив третий гол

25 февраля проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

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На 41-й минуте счет стал 3:2. Отличился Иньиго Мартинес, а дубль из ассистов оформил Рафинья.

Барса за один тайм отыгралась с 0:2. Первые два мяча сине-гранатовые пропустили за 6 минут.