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Испания
25 февраля 2025, 23:01 | Обновлено 25 февраля 2025, 23:29
436
0

ВИДЕО. Безумный матч. Как Барселона дважды забила Атлетико и сравняла счет

На 19-й минуте отличился Педри, а уже на 21-й ворота матрасников поразил Пау Кубарси

25 февраля 2025, 23:01 | Обновлено 25 февраля 2025, 23:29
436
0
ВИДЕО. Безумный матч. Как Барселона дважды забила Атлетико и сравняла счет
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Барса пропустила первые два мяча за 6 минут и быстро начала гореть 0:2.

Но еще до середины первого тайма сине-гранатовые успели сравнять. Вначале на 19-й отличился Педри, а уже на 21-й забил Пау Кубарси.

ГОЛ! 1:2 Педри, 19 мин.

ГОЛ! 2:2 Кубарси, 21 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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