Испания25 февраля 2025, 23:01 | Обновлено 25 февраля 2025, 23:29
436
0
ВИДЕО. Безумный матч. Как Барселона дважды забила Атлетико и сравняла счет
На 19-й минуте отличился Педри, а уже на 21-й ворота матрасников поразил Пау Кубарси
25 февраля 2025, 23:01 | Обновлено 25 февраля 2025, 23:29
436
0
25 февраля проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Барса пропустила первые два мяча за 6 минут и быстро начала гореть 0:2.
Но еще до середины первого тайма сине-гранатовые успели сравнять. Вначале на 19-й отличился Педри, а уже на 21-й забил Пау Кубарси.
ГОЛ! 1:2 Педри, 19 мин.
ГОЛ! 2:2 Кубарси, 21 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 февраля 2025, 20:57 9
Украинки не без труда справились с соперницами
Футбол | 25 февраля 2025, 04:59 9
Так выглядит красота и стиль в одном флаконе
Футбол | 25.02.2025, 22:07
Футбол | 25.02.2025, 08:44
Футбол | 25.02.2025, 08:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.02.2025, 09:55 5
23.02.2025, 20:54 4
24.02.2025, 01:18
25.02.2025, 10:05 2
24.02.2025, 04:02 8
23.02.2025, 23:43 5
23.02.2025, 16:09 11
25.02.2025, 01:52 2