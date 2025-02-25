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  4. ВИДЕО. Суперудар издали. Клюйверт отличился голом в ворота Брайтона
Англия
25 февраля 2025, 23:07 |
209
0

ВИДЕО. Суперудар издали. Клюйверт отличился голом в ворота Брайтона

Джастин Клюйверт забил свой 12 гол в текущем сезоне АПЛ

25 февраля 2025, 23:07 |
209
0
ВИДЕО. Суперудар издали. Клюйверт отличился голом в ворота Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Клюйверт

Во вторник, 25 февраля, проходит матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Борнмутом».

Встречу принимает Амекс Стэдиум в Брайтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте полузащитник гостей Джастин Клюйверт сравнял счет в матче, отличившись невероятным дальним ударом. Счет на табло – 1:1.

❗️ ВИДЕО. Суперудар издали. Клюйверт отличился голом в ворота Брайтона

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Джастин Клюйверт Борнмут Брайтон видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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