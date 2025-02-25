Во вторник, 25 февраля, проходит матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Борнмутом».

Встречу принимает Амекс Стэдиум в Брайтоне.

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На 61-й минуте полузащитник гостей Джастин Клюйверт сравнял счет в матче, отличившись невероятным дальним ударом. Счет на табло – 1:1.

❗️ ВИДЕО. Суперудар издали. Клюйверт отличился голом в ворота Брайтона