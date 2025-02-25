Англия25 февраля 2025, 23:07 |
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ВИДЕО. Суперудар издали. Клюйверт отличился голом в ворота Брайтона
Джастин Клюйверт забил свой 12 гол в текущем сезоне АПЛ
25 февраля 2025, 23:07 |
209
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Во вторник, 25 февраля, проходит матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Борнмутом».
Встречу принимает Амекс Стэдиум в Брайтоне.
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На 61-й минуте полузащитник гостей Джастин Клюйверт сравнял счет в матче, отличившись невероятным дальним ударом. Счет на табло – 1:1.
❗️ ВИДЕО. Суперудар издали. Клюйверт отличился голом в ворота Брайтона
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