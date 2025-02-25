Италия25 февраля 2025, 22:58 | Обновлено 25 февраля 2025, 22:59
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ВИДЕО. Невероятный гол. Арнаутович суперударом открыл счет
Австрийский страйкер отличился шедевральным взятием ворот
25 февраля 2025, 22:58 | Обновлено 25 февраля 2025, 22:59
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Во вторник, 25 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Лацио».
Встречу принимает Джузеппе Меацца в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 38-й минуте матча австрийский страйкер Марко Арнаутович хозяев поля открыл счет в матче, забив невероятный гол ударом с лету.
❗️ ВИДЕО. Невероятный гол. Арнаутович суперударом открыл счет
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