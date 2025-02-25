Во вторник, 25 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Лацио».

Встречу принимает Джузеппе Меацца в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте матча австрийский страйкер Марко Арнаутович хозяев поля открыл счет в матче, забив невероятный гол ударом с лету.

❗️ ВИДЕО. Невероятный гол. Арнаутович суперударом открыл счет