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Италия
25 февраля 2025, 22:58 | Обновлено 25 февраля 2025, 22:59
240
0

ВИДЕО. Невероятный гол. Арнаутович суперударом открыл счет

Австрийский страйкер отличился шедевральным взятием ворот

25 февраля 2025, 22:58 | Обновлено 25 февраля 2025, 22:59
240
0
ВИДЕО. Невероятный гол. Арнаутович суперударом открыл счет
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Во вторник, 25 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Лацио».

Встречу принимает Джузеппе Меацца в Милане.

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На 38-й минуте матча австрийский страйкер Марко Арнаутович хозяев поля открыл счет в матче, забив невероятный гол ударом с лету.

❗️ ВИДЕО. Невероятный гол. Арнаутович суперударом открыл счет

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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