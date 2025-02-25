ВИДЕО. Что это такое? Как Атлетико забил Барселоне два гола за 6 минут

25 февраля проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

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За первые 6 минут гости дважды поразили ворота сине-гранатовых.

Вначале на 49-й секунде забил Хулиан Альварес, а уже на 6-й мяч оформил Антуан Гризманн. У Альвареса также ассист на своего партнера.

ГОЛ! 0:1 Альварес, 1 мин.

ГОЛ! 0:2 Гризманн, 6 мин.