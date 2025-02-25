Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Что это такое? Как Атлетико забил Барселоне два гола за 6 минут
Испания
25 февраля 2025, 22:45 | Обновлено 25 февраля 2025, 23:28
546
1

ВИДЕО. Что это такое? Как Атлетико забил Барселоне два гола за 6 минут

На 1-й отличился Хулиан Альварес, а уже на 6-й мяч оформил Антуан Гризманн

25 февраля 2025, 22:45 | Обновлено 25 февраля 2025, 23:28
546
1
ВИДЕО. Что это такое? Как Атлетико забил Барселоне два гола за 6 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

За первые 6 минут гости дважды поразили ворота сине-гранатовых.

Вначале на 49-й секунде забил Хулиан Альварес, а уже на 6-й мяч оформил Антуан Гризманн. У Альвареса также ассист на своего партнера.

ГОЛ! 0:1 Альварес, 1 мин.

ГОЛ! 0:2 Гризманн, 6 мин.

По теме:
ВИДЕО. Суперкамбек! Барселона перевернула игру с Атлетико, забив третий гол
ВИДЕО. Суперудар издали. Клюйверт отличился голом в ворота Брайтона
Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
видео голов и обзор Хулиан Альварес Антуан Гризманн Барселона Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико Кубок Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду
Футбол | 25 февраля 2025, 21:02 6
925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду
925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду

Легендарный португалец забил свой 925-й гол в карьере

«Будущее Ромы будет за ним». Раньери прокомментировал матч с Монцой
Футбол | 25 февраля 2025, 01:25 1
«Будущее Ромы будет за ним». Раньери прокомментировал матч с Монцой
«Будущее Ромы будет за ним». Раньери прокомментировал матч с Монцой

Итальянский коуч дал несколько комментариев после разгромной победы в Серии А

Гвардиола поставил на них крест. Топ-клубы нацелились на 3 звезд Ман Сити
Футбол | 25.02.2025, 22:07
Гвардиола поставил на них крест. Топ-клубы нацелились на 3 звезд Ман Сити
Гвардиола поставил на них крест. Топ-клубы нацелились на 3 звезд Ман Сити
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
Бокс | 25.02.2025, 13:13
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Футбол | 25.02.2025, 08:44
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
То таке...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
23.02.2025, 23:43 5
Футбол
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
24.02.2025, 07:47 1
Бокс
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гениальный Салах. Видеообзор матча
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гениальный Салах. Видеообзор матча
23.02.2025, 20:29 2
Футбол
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 14
Бокс
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
25.02.2025, 01:52 2
Футбол
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
24.02.2025, 08:18 1
Футбол
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
23.02.2025, 22:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем