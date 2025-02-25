ВИДЕО. Как Роналду забил 925-й гол в карьере
Легендарный португалец отличился голом в ворота «Аль-Вахды»
Во вторник, 25 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вахдой» и «Аль-Насром».
Встречу принимает Кинг Абдул Азиз в Мекке.
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На 48-й минуте легендарный португалец Криштиану Роналду открыл счет в матче. забив свой 925-й гол в карьере. Счет на табло – 0:1.
❗️ ВИДЕО. Как Роналду забил 925-й гол в карьере
قوووووووووووول الدوون— ميديا عالم النصر (@GoalNassr) February 25, 2025
الحساب الأساسي: @NFC1World#النصر_الوحده pic.twitter.com/q128H6IH3e
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