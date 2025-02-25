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Саудовская Аравия
25 февраля 2025, 20:34 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:39
874
0

ВИДЕО. Как Роналду забил 925-й гол в карьере

Легендарный португалец отличился голом в ворота «Аль-Вахды»

25 февраля 2025, 20:34 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:39
874
0
ВИДЕО. Как Роналду забил 925-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Во вторник, 25 февраля, проходит матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вахдой» и «Аль-Насром».

Встречу принимает Кинг Абдул Азиз в Мекке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 48-й минуте легендарный португалец Криштиану Роналду открыл счет в матче. забив свой 925-й гол в карьере. Счет на табло – 0:1.

❗️ ВИДЕО. Как Роналду забил 925-й гол в карьере

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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