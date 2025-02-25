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Англия
25 февраля 2025, 20:15 | Обновлено 25 февраля 2025, 20:26
96
1

Без Забарного. Известны стартовые составы на матч Брайтон – Борнмут

Матч 27-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 21:30 по киевскому времени

25 февраля 2025, 20:15 | Обновлено 25 февраля 2025, 20:26
96
1
Без Забарного. Известны стартовые составы на матч Брайтон – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Амекс Стэдиум

Во вторник, 25 февраля, пройдет матч 27-го тура Английской премьер-лиги между «Брайтоном» и «Борнмутом».

Встречу примет Амекс Стэдиум в Брайтоне. Матч 27-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 21:30 по киевскому времени

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный пропустит матч из-за полученной в 26-м туре красной карточки.

Стартовые составы на матч «Брайтон» – «Борнмут»:

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Брайтон Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Burevestnik
аппеляцию по Забарному отклонили. 
пропустит три матча.
жаль...
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