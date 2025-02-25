Без Забарного. Известны стартовые составы на матч Брайтон – Борнмут

Во вторник, 25 февраля, пройдет матч 27-го тура Английской премьер-лиги между «Брайтоном» и «Борнмутом».

Встречу примет Амекс Стэдиум в Брайтоне. Матч 27-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 21:30 по киевскому времени

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный пропустит матч из-за полученной в 26-м туре красной карточки.

Стартовые составы на матч «Брайтон» – «Борнмут»: