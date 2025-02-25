Без Забарного. Известны стартовые составы на матч Брайтон – Борнмут
Матч 27-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 21:30 по киевскому времени
Во вторник, 25 февраля, пройдет матч 27-го тура Английской премьер-лиги между «Брайтоном» и «Борнмутом».
Встречу примет Амекс Стэдиум в Брайтоне. Матч 27-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 21:30 по киевскому времени
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный пропустит матч из-за полученной в 26-м туре красной карточки.
Стартовые составы на матч «Брайтон» – «Борнмут»:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Валенсия» заинтересовала португальского футболиста
Шакур Стивенсон заявил, что украинца может побить только Паркер
пропустит три матча.
жаль...