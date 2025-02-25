Марино ПУШИЧ: «Украинцы – львы. Вы можете гордиться собой за эти три года»

Наставник Шахтера Марино Пушич прокомментировал третью годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

«Украинцы должны гордиться тем, как они прожили эти три года ужасной войны, сражаясь и показывая невероятный дух и невероятную любовь к своей стране. Вы боретесь так, словно вы львы».

«Украинцы показывают несокрушимость и поддержку друг другу. Считаю, что украинцы могут гордиться тем, как выстояли и тем, как они прожили эти три года».

«К сожалению, Украина теряет жизни своих людей. Лично я уважаю Украину и украинцев», – сказал Пушич.