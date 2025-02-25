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Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 18:45 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:57
141
0

Марино ПУШИЧ: «Украинцы – львы. Вы можете гордиться собой за эти три года»

Тренер отметил годовщину полномасштабного вторжения

25 февраля 2025, 18:45 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:57
141
0
Марино ПУШИЧ: «Украинцы – львы. Вы можете гордиться собой за эти три года»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник Шахтера Марино Пушич прокомментировал третью годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

«Украинцы должны гордиться тем, как они прожили эти три года ужасной войны, сражаясь и показывая невероятный дух и невероятную любовь к своей стране. Вы боретесь так, словно вы львы».

«Украинцы показывают несокрушимость и поддержку друг другу. Считаю, что украинцы могут гордиться тем, как выстояли и тем, как они прожили эти три года».

«К сожалению, Украина теряет жизни своих людей. Лично я уважаю Украину и украинцев», – сказал Пушич.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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