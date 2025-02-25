Марино ПУШИЧ: «Украинцы – львы. Вы можете гордиться собой за эти три года»
Тренер отметил годовщину полномасштабного вторжения
Наставник Шахтера Марино Пушич прокомментировал третью годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.
«Украинцы должны гордиться тем, как они прожили эти три года ужасной войны, сражаясь и показывая невероятный дух и невероятную любовь к своей стране. Вы боретесь так, словно вы львы».
«Украинцы показывают несокрушимость и поддержку друг другу. Считаю, что украинцы могут гордиться тем, как выстояли и тем, как они прожили эти три года».
«К сожалению, Украина теряет жизни своих людей. Лично я уважаю Украину и украинцев», – сказал Пушич.
🧡 Маріно Пушич – про перемогу в матчі 🆚 «Лівий Берег» ⚒️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 25, 2025
🔶 Чи задоволений тренер грою?
🔶 Коли повернуться Судаков та Марлон?
🔶 Дебют Кауана Еліаса
🔶 Три роки повномасштабного вторгнення Росії#Shakhtar #ШахтарЛівийБерег pic.twitter.com/rxma6nuvFP
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