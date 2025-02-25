Стало известно, где Ингулец будет принимать Кривбасс
Команда из Петрова будет играть в Кривом Роге
1 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Кривбассом».
Матч пройдет на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Ранее стадион «Горняк» не был готов к возобновлению чемпионата. «Кривбасс» свою домашнюю игру против „Вереса“ вынужден был перенести в Ровно.
«Ингулец» свои домашние матчи в Петрово проводить не может из-за неготовности стадиона принимать матчи уровня Премьер-лиги, поэтому команда заявила на второй круг чемпионата своей домашней ареной стадион „Горняк“ в Кривом Роге.
Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.
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