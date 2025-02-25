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Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 18:35 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:47
330
0

Стало известно, где Ингулец будет принимать Кривбасс

Команда из Петрова будет играть в Кривом Роге

25 февраля 2025, 18:35 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:47
330
0
Стало известно, где Ингулец будет принимать Кривбасс
ФК Кривбасс. Стадион Горняк

1 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Кривбассом».

Матч пройдет на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Ранее стадион «Горняк» не был готов к возобновлению чемпионата. «Кривбасс» свою домашнюю игру против „Вереса“ вынужден был перенести в Ровно.

«Ингулец» свои домашние матчи в Петрово проводить не может из-за неготовности стадиона принимать матчи уровня Премьер-лиги, поэтому команда заявила на второй круг чемпионата своей домашней ареной стадион „Горняк“ в Кривом Роге.

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Кривбасс Кривой Рог Ингулец - Кривбасс
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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