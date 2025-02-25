ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Первой лиги приобрел бывшего игрока ЮКСА

Лидер Первой лиги Украины «Агробизнес» официально представил нового игрока команды. К коллективу присоединился Александр Шевчук.

Пресс-служба клуба не проинформировала о деталях контракта, однако известно, что футболист будет выступать в новой команде под 23-м номером.

До перехода в «Агробизнес» 20-летний полузащитник выступал за любительский клуб «Луцксантехмонтаж-536». А вот на профессиональном уровне Шевчук представлял цвета клубов «Минай», «ЮКСА» и «Краковия» (Польша).

Напомним, «Агробизнес» финишировал вторым в Первой лиге в группе А, поэтому команда будет весной бороться за выход в УПЛ.