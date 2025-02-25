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Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 17:58 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:00
505
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Первой лиги приобрел бывшего игрока ЮКСА

«Агробизнес» усилился Александром Шевчуком

25 февраля 2025, 17:58 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:00
505
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Первой лиги приобрел бывшего игрока ЮКСА
ФК Агробизнес. Александр Шевчук

Лидер Первой лиги Украины «Агробизнес» официально представил нового игрока команды. К коллективу присоединился Александр Шевчук.

Пресс-служба клуба не проинформировала о деталях контракта, однако известно, что футболист будет выступать в новой команде под 23-м номером.

До перехода в «Агробизнес» 20-летний полузащитник выступал за любительский клуб «Луцксантехмонтаж-536». А вот на профессиональном уровне Шевчук представлял цвета клубов «Минай», «ЮКСА» и «Краковия» (Польша).

Напомним, «Агробизнес» финишировал вторым в Первой лиге в группе А, поэтому команда будет весной бороться за выход в УПЛ.

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Агробизнес трансферы Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка
Андрей Витренко Источник: ФК Агробизнес
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