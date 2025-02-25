Футболист, покинувший Прикарпатье, нашел себе новый клуб

Левый защитник «Прикарпатья» Павел Замуренко нашел себе новый клуб. 27-летний футболист будет выступать за ФК «Тростянец», сообщает журналист Дмитрий Венков.

Павел Замуренко первую половину сезона провел в «Прикарпатье» (Ивано-Франковск). Сыграл 7 матчей. Результативными действиями не отметился.

Ранее Павел Замуренко также выступал за команды: «Зирка», ЛНЗ Черкассы, литовский «Нептунас», СК «Полтава» и «Дружба» (Мировка). Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 10 тысяч евро.

ФК «Тростянец» играет в группе В Второй лиги. В первой части сезона команда набрала 17 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.