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Украина. Первая лига
25 февраля 2025, 17:51 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:40
192
0

Футболист, покинувший Прикарпатье, нашел себе новый клуб

Павел Замуренко продолжит карьеру в клубе Второй лиги Тростянец

25 февраля 2025, 17:51 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:40
192
0
Футболист, покинувший Прикарпатье, нашел себе новый клуб
Павел Замуренко

Левый защитник «Прикарпатья» Павел Замуренко нашел себе новый клуб. 27-летний футболист будет выступать за ФК «Тростянец», сообщает журналист Дмитрий Венков.

Павел Замуренко первую половину сезона провел в «Прикарпатье» (Ивано-Франковск). Сыграл 7 матчей. Результативными действиями не отметился.

Ранее Павел Замуренко также выступал за команды: «Зирка», ЛНЗ Черкассы, литовский «Нептунас», СК «Полтава» и «Дружба» (Мировка). Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 10 тысяч евро.

ФК «Тростянец» играет в группе В Второй лиги. В первой части сезона команда набрала 17 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.

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Прикарпатье Ивано-Франковск Тростянец Первая лига Украины Вторая лига Украины трансферы Дмитрий Венков чемпионат Украины по футболу
Сергей Турчак Источник: Telegram
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