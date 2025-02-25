Опубликован стартовый состав женской сборной Украины на матч Лиги наций
Поединок второго тура против Хорватии состоится 25 февраля
25 февраля состоится матч второго тура женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Хорватии.
Поединок пройдет на стадионе «Эльбасан Арена» в городе Эльбасан (Албания). Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Наставник украинской сборной Владимир Пятенко определился со стартовым составом на эту встречу.
В первом туре «сине-желтые» одолели Албанию со счетом 2:1.
Сборная Украины: Келюшик — Корсун, Котик, Шматко, Басанская — Андрухив, Петрик, Химич, Овдийчук — Кравчук, Калинина
Стартовый состав женской сборной Украины:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипер начал изучать варианты для ухода из Мадрида
Молодые лидеры испанского гранда хотят видеть в команде нового страйкера