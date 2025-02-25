Опубликован стартовый состав женской сборной Украины на матч Лиги наций

25 февраля состоится матч второго тура женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Хорватии.

Поединок пройдет на стадионе «Эльбасан Арена» в городе Эльбасан (Албания). Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Наставник украинской сборной Владимир Пятенко определился со стартовым составом на эту встречу.

В первом туре «сине-желтые» одолели Албанию со счетом 2:1.

Сборная Украины: Келюшик — Корсун, Котик, Шматко, Басанская — Андрухив, Петрик, Химич, Овдийчук — Кравчук, Калинина

Стартовый состав женской сборной Украины: