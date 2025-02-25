Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опубликован стартовый состав женской сборной Украины на матч Лиги наций
Лига наций
25 февраля 2025, 17:55 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:36
273
0

Опубликован стартовый состав женской сборной Украины на матч Лиги наций

Поединок второго тура против Хорватии состоится 25 февраля

25 февраля 2025, 17:55 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:36
273
0
Опубликован стартовый состав женской сборной Украины на матч Лиги наций
УАФ

25 февраля состоится матч второго тура женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Хорватии.

Поединок пройдет на стадионе «Эльбасан Арена» в городе Эльбасан (Албания). Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Наставник украинской сборной Владимир Пятенко определился со стартовым составом на эту встречу.

В первом туре «сине-желтые» одолели Албанию со счетом 2:1.

Сборная Украины: Келюшик — Корсун, Котик, Шматко, Басанская — Андрухив, Петрик, Химич, Овдийчук — Кравчук, Калинина

Стартовый состав женской сборной Украины:

По теме:
Украина – Хорватия. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина (ж) – Хорватия (ж). Текстовая трансляция. LIVE
25 февраля состоится матч Лиги наций между Украиной и Хорватией
Лига наций по футболу среди женщин женская сборная Украины по футболу женская сборная Хорватии по футболу Украина - Хорватия стартовые составы Владимир Пятенко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Футбол | 25 февраля 2025, 07:45 26
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение

Голкипер начал изучать варианты для ухода из Мадрида

Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Футбол | 25 февраля 2025, 01:52 1
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски

Молодые лидеры испанского гранда хотят видеть в команде нового страйкера

Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Футбол | 24.02.2025, 18:40
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Тренер Бенфики рассказал, может ли Трубин потерять место первого вратаря
Футбол | 25.02.2025, 18:11
Тренер Бенфики рассказал, может ли Трубин потерять место первого вратаря
Тренер Бенфики рассказал, может ли Трубин потерять место первого вратаря
Тоттенхэм летом хочет продать экс-звезду Шахтера. Цена вопроса – 10-15 млн
Футбол | 25.02.2025, 10:59
Тоттенхэм летом хочет продать экс-звезду Шахтера. Цена вопроса – 10-15 млн
Тоттенхэм летом хочет продать экс-звезду Шахтера. Цена вопроса – 10-15 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
24.02.2025, 04:02 7
Бокс
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
24.02.2025, 10:07 2
Бокс
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 5
Футбол
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
23.02.2025, 20:54 4
Футбол
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
25.02.2025, 08:44 1
Футбол
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
24.02.2025, 08:18
Футбол
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем