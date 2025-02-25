«Есть задолженность». Экс-игрок клуба Первой лиги рассказал о своем уходе

Бывший защитник тернопольской «Нивы» Андрей Зинь прокомментировал прекращение сотрудничества с клубом, а также поделился мнением о своем переходе в «Агробизнес»:

– Андрей, зимой вы покинули «Ниву». Почему так вышло?

– У меня заканчивался контракт с клубом, и после четырех лет решил попробовать свои силы в другой команде.

– Я так понимаю, «Нива» не полностью с вами рассчиталась. Какая задержка по зарплате?

– Несколько месяцев, но не хотел бы уточнять, сколько: «Нива» сама все знает.

– Как возник вариант с «Агробизнесом»?

– Во время зимней паузы мне агент сказал, что есть заинтересованность со стороны «Агробизнеса». Был интерес и от других клубов, но я решил, что этот вариант будет лучшим для продолжения моей карьеры.

– Почему?

– Это хороший и стабильный клуб, который уже не один сезон выступает в Первой лиге, и всегда ставит перед собой максимальные цели, – признался Зинь.

«Агробизнес» набрал 28 баллов и занимает второе место в «Группе повышения в классе». В следующем матче, который состоится 6 апреля, клуб из Волочиска сыграет против «Полтавы».