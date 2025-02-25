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  4. Экс-футболист Шахтера признался, что не хотел возглавлять клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 15:31 |
520
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Экс-футболист Шахтера признался, что не хотел возглавлять клуб УПЛ

Александр Кучер работал в «Днепре» по просьбе спортивного директора

25 февраля 2025, 15:31 |
520
0
Экс-футболист Шахтера признался, что не хотел возглавлять клуб УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Бывший футболист донецкого «Шахтера», а ныне тренер Александр Кучер прокомментировал период работы во главе «Днепра-1» в 2022–23 годах. Наставник признался, что не хотел возглавлять этот клуб, и поделился мнением о долгах по зарплате:

«О варианте с «Днепром-1» мне рассказал Евгений Красников (спортивный директор – прим). Я не хотел туда идти, но он попросил помочь. Все понимали, какая была тогда сложная ситуация. Хотели сохранить клуб. Не знаю, выделялись ли средства, ничего не буду говорить. Я денег не касался. Моим делом было тренировать, чем я занимался.

В итоге я, конечно, не отказал Красникову, ведь мы много лет провели вместе и ушел в «Днепр-1». Дальше уже контактировал с Русолом по контракту.

У меня есть даже бумажка от «Днепра-1», что клуб признает долг передо мной. Там вся сумма прописана. Когда мы расторгали контракт, они мне сказали: «Даем тебе эту бумажку, что мы должны. В течение одного месяца с тобой рассчитаемся». Я спросил: «А если вы не рассчитаетесь?» Ответили: «Ну, тогда будешь подавать в суд», – рассказал Кучер.

Александр Кучер завершил профессиональную карьеру футболиста в 2020 году, после чего возглавлял харьковский «Металлист» и «Днепр-1».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Шахтер Донецк Александр Кучер
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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