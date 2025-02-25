Бущан выйдет с первых минут. Стартовый состав Аль-Шабаб на матч 22-го тура

25 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сыграют «Аль-Раед» и «Аль-Шабаб».

Поединок пройдет на стадионе «King Abdullah Sports», начало встречи – в 16:10 по киевскому времени.

Наставник гостей определился со стартовым составом. С первых минут на поле выйдет украинский голкипер Георгий Бущан.

«Аль-Шабаб» набрал 33 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Аль-Раеда» 17 очков, клуб разместился на 16-й позиции.

Стартовый состав Аль-Шабаб: