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  4. Бущан выйдет с первых минут. Стартовый состав Аль-Шабаб на матч 22-го тура
Саудовская Аравия
25 февраля 2025, 15:07 |
179
0

Бущан выйдет с первых минут. Стартовый состав Аль-Шабаб на матч 22-го тура

Поединок чемпионата Саудовской Аравии состоится 25 февраля

25 февраля 2025, 15:07 |
179
0
Бущан выйдет с первых минут. Стартовый состав Аль-Шабаб на матч 22-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Шабаб

25 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сыграют «Аль-Раед» и «Аль-Шабаб».

Поединок пройдет на стадионе «King Abdullah Sports», начало встречи – в 16:10 по киевскому времени.

Наставник гостей определился со стартовым составом. С первых минут на поле выйдет украинский голкипер Георгий Бущан.

«Аль-Шабаб» набрал 33 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Аль-Раеда» 17 очков, клуб разместился на 16-й позиции.

Стартовый состав Аль-Шабаб:

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб Аль-Раед Георгий Бущан стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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