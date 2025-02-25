25 февраля состоится матч Лиги наций между Украиной и Хорватией

25 февраля в 19:00 в Эльбасане на стадионе «Эльбасан Арена» состоится матч 1-го тура Лиги наций между женскими сборными Украины и Хорватии.

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В Лиге наций 2025 сборная Украины выступает в группе 4 Лиги В вместе с Чехией, Хорватией и Албанией. Четыре дня назад сине-желтые в Дурресе победили команду Албании (2:1). В другом матче группы Чехия разгромила Хорватию (4:0). Таким образом, после 1-го тура сине-желтые идут на 2-м месте в таблице, уступая Чехии только по разнице мячей.

Групповой этап определит, какие четыре команды из Лиги А пройдут в финальный этап (который теперь будет иметь вид двухматчевых противостояний), а также кто повысится и понизится в классе между лигами накануне европейского отбора к чемпионату мира среди женщин 2027 года в Бразилии.

Победители групп лиг В и С перейдут в следующем цикле в лиги А и В, последние команды лиг А, В и две худшие третьи команды Лиги В опустятся в лиги В и С соответственно. В плей-офф сыграют третьи сборные Лиги А против вторых Лиги В, две лучшие третьи команды Лиги В – против двух лучших команд Лиги С.

Матч 3-го тура Украина – Чехия состоится 4 апреля в 19:00 по киевскому времени.