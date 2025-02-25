Богдан БОЙЧУК: «Нравится находиться в эпицентре голевых эпизодов»

«Буковина» проводит учебно-тренировочные сборы и готовится ко второй части сезона. В контрольных матчах тренерский штаб использует Богдана Бойчука на позиции форварда. Игрок забил в ворота «Полесья-2», а в матче с «Минаем» отметился дублем. Бойчук рассказал о своей новой роли в команде.

– Богдан, со стороны выглядит, что ты сейчас находишься в превосходной физической форме, в игровом тонусе. А каковы твои ощущения?

– Да, все отлично. Чувствую себя хорошо, физическое состояние хорошее. В отпуске постоянно занимался, поэтому на сборах гораздо легче работать, все проходит хорошо.

– В последних матчах мы видим тебя на позиции центрального нападающего. Расскажи, как тебе эта роль, как вообще с тренерским штабом пришли к такому решению и раньше ли тебе приходилось выступать на этой позиции?

– Да, раньше приходилось выполнять роль центрального нападающего. На этой позиции чувствую себя достаточно уверенно. Мне нравится, что нахожусь в эпицентре голевых эпизодов. На тренировках старался реализовывать все моменты, стремился отправить мяч в ворота в любых ситуациях, возникающих во время тренировочного процесса. Наверное, поэтому тренерский штаб решил задействовать меня на острие атаки.

– В чем твои преимущества на этой позиции, а не на фланге? В чем твоя сила как раз в роли центрального нападающего?

– Мне нравится открываться впереди, а именно в таких ситуациях есть больше возможностей поразить ворота соперника. А когда ты играешь на фланге, будешь непосредственно задействован в атаке только тогда, когда эта атака развивается именно через этот фланг. У нас хорошее взаимопонимание с партнерами по команде, потому, конечно, моменты появляются не просто так.

– Прокомментируй, пожалуйста, свои голы на закарпатском сборе. Припомни по памяти, после чего они приходили.

– После четких взаимодействий и понимания между партнерами по команде. Например, в моменте с первым голом, когда я поразил ворота «Полесья-2», то была разыграна комбинация через центр – я обыгрался в «стеночку» с Родионом Плаксой и, наконец, отправил мяч в сетку. В игре с «Минаем» Максим Гирный выкатил сферу прямо на ногу, где мне оставалось одним касанием отправить мяч в пустые ворота. Не было в этих моментах каких-то сверхусилий с моей стороны. Когда все делаешь правильно, то это вознаграждается забитыми голами!

– Как подытожишь первую неделю закарпатского сбора?

– Мне очень нравится, что наши тренировки базируются на работе с мячом. Доволен, что мы не просто бегаем, а постоянно работаем с мячом. Уверен, что мое мнение разделяют абсолютно все игроки «Буковины».

– Насколько, по твоему мнению, сейчас сыгран коллектив?

– Мне кажется, у нас хорошая сыгранность. В каждой игре мы создаем множество моментов. Да, надо больше забивать, выжимать максимум из этих моментов, лучше реализовывать, но в общем-то все хорошо.

– На первом закарпатском сборе «Буковине» осталось провести два спарринга – против «Агробизнеса» и «Металлиста 1925». Какие твои личные цели на эти две игры?

– Я надеюсь, что в этих спаррингах мы еще лучше наладим взаимопонимание на поле. Мы постараемся взять максимум для себя из этих контрольных матчей: что-то такое, что потом обязательно понадобится в чемпионате. И соперники достаточно приличные, ведь эти команды весной стартуют вместе с нами в чемпионской группе Первой лиги. Понятно, что лично я хочу продолжить забивать голы. Надеюсь, что проведем информативные для нашей команды спарринги и возьмем для себя что-нибудь полезное.