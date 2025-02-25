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  4. Полузащитник Руха: «Первый тайм с ЛНЗ вообще провалили»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 14:10 |
48
0

Полузащитник Руха: «Первый тайм с ЛНЗ вообще провалили»

Денис Пидгурский о поражении от черкащан

25 февраля 2025, 14:10 |
48
0
Полузащитник Руха: «Первый тайм с ЛНЗ вообще провалили»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник «Руха» Денис Пидгурский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало львовской команде продемонстрировать свои лучшие качества в поединке 18 тура УПЛ с ЛНЗ, в котором гости победили – 1:0:

«Первый тайм мы провалили. Сказалось то, что из-за эпидемии гриппа львовские футболисты возвращались в строй в разные сроки и поэтому находились не в одинаковом состоянии готовности. Если откровенно, не думал, что будет так трудно преодолевать коварную болезнь.

После перерыва действовали уже более содержательно, агрессивнее. Видимо потому, что черкащане начали играть по результату, отдав нам инициативу. Однако, к сожалению, свои полумоменты у ворот гостей мы не использовали.

Конечно, обидно, что вторую часть сезона начали с поражения, хотя на то есть и объективные причины. Надеюсь, что к следующему календарному поединку – с «Зарей» мы прибавим в игровом тонусе, физических кондициях.

Кстати, в противостоянии с ЛНЗ у нас не все еще получалось, потому что определенные изменения претерпела стилистика игры «Руха». Для адаптации нужно время, с другой стороны, согласитесь, в своем арсенале нужно иметь несколько тактических схем. В конце концов, не надо забывать и о кадровых изменениях».

Матч 19 тура чемпионата УПЛ футболисты «Руха» проведут 2 марта в гостях с «Зарей».

Ранее мы сообщали, что «Рух» постепенно преодолевает эпидемию и ожидает приезда легионера.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ Денис Пидгурский инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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