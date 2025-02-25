РОМАНЧУК: «После разговора с Вернидубом не осталось никаких сомнений»

Александр Романчук два года выступал за венгерский «Дебрецен». Летом игрок присоединился к «Кривбассу» и вернулся в Украину. В решении Романчука не последнюю роль сыграло желание поработать под руководством Юрия Вернидуба.

– Возвращение в Украину – в «Кривбасс». Желание поработать с Юрием Вернидубом сыграло главную роль в этом переходе?

– Конечно, у меня было желание поработать с таким опытным тренером, как Юрий Вернидуб. Но также было большое желание вернуться домой в Украину. Потому я просил агента искать в первую очередь варианты с украинскими клубами. Вскоре появился вариант с Кривбассом. Сначала мы связались с руководством клуба – генеральным директором Владимиром Баенко. После чего для окончательного решения важно было поговорить с главным тренером – Юрием Вернидубом.

Помню теплый разговор с Юрием Николаевичем, после которого у меня не осталось никаких сомнений, подписывать ли контракт с «Кривбассом» и возвращаться в Украину. Конечно, я советовался с семьей. Мама очень волновалась за меня. Оглядываясь назад, понимаю, что я сделал верный шаг. Ведь здесь я нашел отличный коллектив и опытный тренерский штаб. Мы с командой много работаем, даже был опыт игры в еврокубках.

Возможно, в начале нового сезона мы не демонстрировали стабильную игру. Но, самое главное, пока я дома, поэтому чувствую себя, как говорится, в своей тарелке. Конечно, непросто выполнять свою работу во время войны на фоне новостей, обстрелов и сирен. Однако наблюдать за новостями, находясь за границей, было эмоционально еще труднее. Я – дома, и это самое главное.

– Ты два года не играл в Украине. Когда вернулся, как привыкал к матчам с сиренами?

– Честно говоря, первый матч был чувствителен для меня. Перед игрой я очень погрузился в осознание войны, ведь мы чтили память погибших минутой молчания. Почтили павших героев. Первый символический удар раненого военного - это все повлияло на меня психологически, ведь на тот момент, эти эмоции были для меня новые. Я помню мурашки по коже, и ни одной мысли о футболе.

В целом довольно непросто играть во время воздушных тревог, ведь сложно настраиваться на противостояние после подземного укрытия - команда сидит там час, возможно, больше. После этого все эмоционально подавлены, а тело автоматически ослабляется. Я не думал, что действительно это будет так тяжело. Это выбивает из колеи, а потом сложно проявить свои сильные качества на поле. Но сложнее всего, конечно, нашим защитникам Украины на передовой. Низкий поклон им за то, что Украина продолжает оставаться независимым государством. Мы обязательно победим, иначе никак не может быть.

– В «Кривбассе» ты сразу стал игроком основы. Чувствуется доверие тренера?

– Да, могу сказать, что с первого дня сразу почувствовал доверие. У меня было мало времени на адаптацию, потому что оставалась неделя до старта сезона. Тренеры максимально старались меня интегрировать в тренировочный процесс, товарищи по команде тоже очень поддерживали. Особенно почувствовал доверие от Юрия Вернидуба, когда в первой же игре я вышел на поле в стартовом составе. Это было очень круто для меня. Понимал, что права на ошибку нет, и я должен оправдать все надежды. Мы выиграли тот матч – мой дебют начался с положительной ноты. Я очень благодарен Юрию Николаевичу за это доверие и, надеюсь, я качественно выполняю свою работу.