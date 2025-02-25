Цифры и факты. Важнейшие события 18-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 18-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» одерживает 3-ю победу подряд (мячи 6-0), а в родных стенах – 6-ю (мячи 16-4).

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 20 матчей (+16=4), а домашняя – 21 (+18=3).

Бело-синие не пропускают 4 игры кряду (417 минут), а на своем поле – 3 (270 минут).

Александр Шовковский проводит 472-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (426 + 46) и, обойдя Владимира Шарана, становится единоличным рекордсменом по этому показателю.

Андрей Ярмоленко проводит 255-й поединок в УПЛ и, обойдя Владислава Ващука, выходит на третье место в списке гвардейцев «Динамо».

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

45-й мяч в клубной карьере забивает Владислав Ванат (ЧУ – 40, КУ – 1, ЕК – 4).

«Карпаты» терпят 4-е поражение подряд в гостях (мячи 1-9).

«Шахтер» продлевает свою беспроигрышную и голевую домашние серии до 9 игр (+8=1).

Дмитрий Ризнык проводит 50-й сухой матч в карьере (ЧУ – 41, КУ – 5, ЕК – 4).

«Левый берег» терпит 10-е поражение в элитном дивизионе.

«Александрия» становится автором 60-й победы хозяев в сезоне-2024/25.

Черно-желто-зеленые 10-й раз берут верх над «Зарей» в чемпионатах Украины.

Беспроигрышная серия подопечных Руслана Ротаня в родных стенах достигает 14 матчей (+10=4).

Александр Филиппов, 4-й раз поразивший ворота луганчан (по 2 гола – за «Александрию» и «Десну»), на 404-й минуте прерывает безголевую серию «горожан» в домашних баталиях с черно-бело-красными.

«Заря» терпит 47-е безвольное поражение, повторяя антирекорд УПЛ, принадлежащий «Карпатам», в том числе 30-е – на чужих полях.

Роман Вантух становится автором 30-го гола луганчан в поединках с александрийцами, в том числе 10-го – в гостях.

«Полесье» одерживает 10-ю победу на чужих полях.

Житомиряне прерывают две свои «рекордные» гостевые серии: безвыигрышную – из 4-х матчей (=1-3) и с пропущенными мячами – из 6. Последний раз зелено-желтые праздновали викторию на чужих полях 28 сентября 2024-го – 3:1 с «Карпатами», а оставались «сухими» – 11 августа того же года – 1:0 с «Шахтером».

Василий Кобин терпит 10-е поражение в чемпионатах Украины во главе «Ингульца».

Красно-желтые устанавливают личный антирекорд, обходясь без побед на своем поле 6 игр подряд (=2-4).

ЛНЗ прерывает две свои «рекордные» серии: безвыигрышную – из 5 матчей (=1-4) и с пропущенными мячами на чужих полях – из 15. Последний раз «сиреневые» праздновали викторию 4 ноября 2024-го – 2:1 в гостях с «Зарей», а оставались «сухими» на выезде - 1 марта того же года - 1:0 с «Полесьем».

С победы дебютирует в 3-м для себя клубе УПЛ наставник черкасчан Роман Григорчук.

Вячеслав Танковский становится автором 50-го гола ЛНЗ в элитном дивизионе.

«Рух» повторяет личный антирекорд, потерпев второе поражение подряд в родных стенах.

«Верес» впервые выигрывает у «Кривбасса» с крупным счетом.

Игорь Харатин становится автором 10-го гола ровенчан в поединках с криворожцами.

«Черноморец» 3-й раз подряд берет верх над «Колосом» (мячи 4-1).

Одесситы прерывают две свои проигрышные серии: общую – из 6 матчей и гостевую – из 4-х. Последний раз сине-черные добывали очки 25 октября 2024 года – 1:1 на выезде с «Рухом».

Завершают «моряки» и затянувшуюся безвыигрышную серию на чужих полях, которая составила 12 игр (=2-10). Последний раз «Черноморец» праздновал викторию в гостях еще 30 марта 2024-го - 4:1 с «Полесьем».

Одесситы пропускают на выезде 23-й матч подряд, обновляя личный антирекорд.

Кирилл Попов становится автором 900-го гола «Черноморца» в чемпионатах Украины.

Александр Бабич проводит 100-й матч во главе «моряков» (ЧУ – 97, КУ – 3). Под его руководством сине-черные одержали в общей сложности 18 побед, 28 встреч завершили вничью, 54 проиграли, 65 мячей забили, 141 пропустили.

«Колос» впервые уступает «Черноморцу» в родных стенах.

Ковалевцы терпят 10-е поражение в УПЛ при Александре Поздееве.

250-й матч в украинской карьере проводит Андрей Цуриков (ЧУ – 232, КУ – 13, ЕК – 5).

«Оболонь» впервые берет верх над «Ворсклой», которой уступила во всех трех предыдущих встречах.

«Пивовары» проводят 10-й сухой матч на своем поле.

18-летний голкипер «Оболони» Денис Марченко становится первым вратарем 2007 года рождения, сыгравшим в чемпионатах Украины.

«Ворскла» терпит 10-е поражение в этом сезоне, в том числе 4-е кряду (мячи 1-8).

Бело-зеленые пропускают 999-й мяч и повторяют антирекорд УПЛ, принадлежащий «старым» «Карпатам».

Полтавчане становятся первой командой, проведшей 300 безголевых матчей в чемпионатах Украины.

В ворота «Ворсклы» назначают «рекордный» 150-й пенальти.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Максим Лунев («Кривбасс»), 50-й – Кирилл Попов («Черноморец») и Руслан Черненко («Оболонь»), 1-й – 22 игрока, в том числе 13 легионеров.

ФК ЛНЗ. Вячеслав Танковский

В 8-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Вячеслав Танковский (ЛНЗ), в 5-м – Александр Андриевский («Полесье»), Денис Безбородько («Черноморец»), Юрий Тлумак («Рух»), Денис Устименко («Оболонь») и Игорь Харатин («Верес»), в 4-м – Дмитрий Шастал («Левый берег»).

Португальский хавбек «Полесья» Андре Гонсалвеш становится 100-м легионером, задействованным командами в сезоне-2024/25.

40-й мяч в УПЛ забивает Владислав Ванат, 10-й – Николай Гайдучик, Николай Михайленко и Владислав Шарай, 5-й – Роман Вантух, Николай Ковталюк и Вячеслав Танковский, 1-й – Факундо Батиста (в 1-й игре) и Кирилл Попов (в 50-й).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Вячеслав Танковский (ЛНЗ), в 3-й – Николай Михайленко («Динамо»), во 2-й – Николай Ковталюк («Колос») и Игорь Харатин («Верес»).

3-й матч подряд поражает ворота соперников Владислав Ванат.

5-й дубль в чемпионатах Украины делает Александр Филиппов.

2-й пенальти из 2-х реализовывает Сергей Суханов.

5-й сухой матч в УПЛ проводит Андрей Кожухарь, 1-й – Денис Марченко (в 1- игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ