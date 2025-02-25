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Украина. Первая лига
25 февраля 2025, 11:46 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:48
506
0

ФОТО. Устроили ребрендинг. Металлург обновил клубную эмблему

Неожиданный ход от коллектива

25 февраля 2025, 11:46 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:48
506
0
ФОТО. Устроили ребрендинг. Металлург обновил клубную эмблему
ФК Металлург Запорожья

Участник Первой лиги Украины «Металлург» Запорожье в социальных сетях обнародовал обновленную эмблему клуба.

Коллектив проводил конкурс среди фанатов по созданию нового логотипа команды. По результатам соревнования представители «Металлурга» выбрали победный вариант.

Новая эмблема клуба включает в себя естественные и индустриальные символы, отражающие историю города Запорожья. По центру логотипа изображена лиса, созданная в формате буквы «М», символизирующая название клуба.

На логотипе присутствуют всего три цвета: черный – символизирует металл в твердом состоянии, желтый – олицетворяет раскаленный металл, а вот красный – отражает расплавленный металл.

Также на эмблеме можно заметить цифры «1935». Именно тогда состоялся первый матч футбольной команды местного завода, который стал началом для спорта в Запорожье.

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Первая лига Украины Металлург Запорожье фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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