ФОТО. Устроили ребрендинг. Металлург обновил клубную эмблему
Неожиданный ход от коллектива
Участник Первой лиги Украины «Металлург» Запорожье в социальных сетях обнародовал обновленную эмблему клуба.
Коллектив проводил конкурс среди фанатов по созданию нового логотипа команды. По результатам соревнования представители «Металлурга» выбрали победный вариант.
Новая эмблема клуба включает в себя естественные и индустриальные символы, отражающие историю города Запорожья. По центру логотипа изображена лиса, созданная в формате буквы «М», символизирующая название клуба.
На логотипе присутствуют всего три цвета: черный – символизирует металл в твердом состоянии, желтый – олицетворяет раскаленный металл, а вот красный – отражает расплавленный металл.
Также на эмблеме можно заметить цифры «1935». Именно тогда состоялся первый матч футбольной команды местного завода, который стал началом для спорта в Запорожье.
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