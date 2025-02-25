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  4. Габриель ГОМЕС: «Нам по силам побороться за повышение в классе»
Украина. Первая лига
25 февраля 2025, 12:04 |
120
0

Габриель ГОМЕС: «Нам по силам побороться за повышение в классе»

Защитник «Металлиста» рассказал о планах на вторую часть чемпионата

25 февраля 2025, 12:04 |
120
0
Габриель ГОМЕС: «Нам по силам побороться за повышение в классе»
ФК Металлист. Габриель Гомес

Харьковский «Металлист» подготовку ко второй части сезона проводит в Ужгороде. Команда интенсивно тренируется и проводит контрольные матчи. Бразильский легионер «Металлиста» Габриель Гомес уверен, что команда готова бороться за победу в каждом матче.

– Как проходит начало сбора? В первые дни после прилета из Бразилии разница в погоде сильно сказывается, ты уже привык к таким перепадам?

– Все мы в порядке и рады, что вернулись к своей работе, ведь уже соскучились по рутинному труду! Что касается погоды, мне не удается быстро привыкать к такой разнице в температуре и часовом поясе, поэтому первая неделя всегда очень тяжелая. Но потом получается адаптироваться.

– Как ты провел время в Бразилии? Можно сказать, насладился отпуском сполна?

– Да, я получил удовольствие от путешествий и других вещей, по которым я скучаю. К примеру, походы на пляж и встречи с друзьями. Отпуск для меня всегда важен для восстановления энергии вместе с семьей и друзьями.

– Чего ожидаешь от себя и команды в весенней части сезона?

– Моя личная цель – помочь клубу достичь целей, которые он поставил перед собой на год. Индивидуальная составляющая также выходит на первый план, потому что она соотносится с тем, что нужно команде.

– За то время, что ты уже с Металлистом, твои партнеры ощутимо выросли в мастерстве. Однако наша команда все еще остается самой молодой в Первой лиге. Как считаешь, ребята будут готовы на равных конкурировать с соперниками по чемпионской группе?

– Я считаю, что у нас хорошая команда. Мы готовы сражаться за победу в каждой игре. И я уверен, что нам по силам продемонстрировать хороший футбол и побороться за повышение в классе!

– Ну и напоследок. Под прощанием Геннадия Синчука ты на украинском языке написал «успехов, сын мой». У вас особенно теплые отношения?

– Да, я часто говорю, что большинство молодых игроков мои дети, но это просто шутка. Я был очень рад услышать, что он делает большой шаг вперед в своей карьере, и я верю, что другие молодые игроки «Металлиста» тоже сделают этот скачок вверх!

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Габриэл Гомес Феррейра Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
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