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Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 10:51 | Обновлено 25 февраля 2025, 10:57
84
0

Ризнык отметил «сухой» юбилей

Голкипер горняков 50-й раз в карьере отыграл на «ноль»

25 февраля 2025, 10:51 | Обновлено 25 февраля 2025, 10:57
84
0
Ризнык отметил «сухой» юбилей
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык провел 50-й сухой матч в карьере. 26 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Шахтера» и 24 – в составе «Ворсклы». 41 игру Дмитрий отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, 5 – в Кубке Украины и 4 – в еврокубках.

Свой первый сухой матч Ризнык провел 30 октября 2019 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Колосом» в 1/8 финала Кубка Украины, достигнув таким образом рубежа «50» всего за 5 лет 117 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи в карьере Дмитрия Ризныка

СМ

Дата

Турнир

Клуб

Соперник

Счет

1-й

30.10.2019

Кубок Украины

Ворскла

Колос

1:0 (г)

10-й

18.10.2020

Чемпионат Украины

Ворскла

Олимпик

1:0 (г)

20-й

04.12.2021

Чемпионат Украины

Ворскла

Рух

0:0 (г)

30-й

07.11.2023

Лига чемпионов

Шахтер

Барселона

1:0 (д)

40-й

05.05.2024

Чемпионат Украины

Шахтер

Черноморец

3:0 (д)

50-й

24.02.2025

Чемпионат Украины

Шахтер

Левый берег

1:0 (д)
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Дмитрий Ризнык цифры и факты Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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