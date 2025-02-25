Ризнык отметил «сухой» юбилей

26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык провел 50-й сухой матч в карьере. 26 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Шахтера» и 24 – в составе «Ворсклы». 41 игру Дмитрий отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, 5 – в Кубке Украины и 4 – в еврокубках.

Свой первый сухой матч Ризнык провел 30 октября 2019 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Колосом» в 1/8 финала Кубка Украины, достигнув таким образом рубежа «50» всего за 5 лет 117 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи в карьере Дмитрия Ризныка