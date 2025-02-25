«Наша звездочка». Суркис похвалил форварда Динамо после матча с Карпатами
Владислав Ванат получил похвалу от президента «Динамо»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оценил игру Николая Михайленко и Владислава Ваната, отличившихся в матче против львовских «Карпат» в 18-м туре Украинской Премьер-лиги.
– Первый гол за «Динамо» забил Михайленко, тоже свой 40-й мяч в УПЛ забил Ванат. Как оцените их выступление?
– Ванат – это вообще наша звездочка. Михайленко – наш питомец, поигравший в «Александрии» под руководством очень хорошего тренера, который его научил всему, что нужно делать в футболе. Он играет очень хорошо, у него тоже большое будущее.
Ранее Игорь Суркис отреагировал на скандалы вокруг форварда «бело-синих» Эдуардо Герреро.
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