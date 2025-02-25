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  4. «Наша звездочка». Суркис похвалил форварда Динамо после матча с Карпатами
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 11:01 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:27
712
0

«Наша звездочка». Суркис похвалил форварда Динамо после матча с Карпатами

Владислав Ванат получил похвалу от президента «Динамо»

25 февраля 2025, 11:01 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:27
712
0
«Наша звездочка». Суркис похвалил форварда Динамо после матча с Карпатами
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оценил игру Николая Михайленко и Владислава Ваната, отличившихся в матче против львовских «Карпат» в 18-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Первый гол за «Динамо» забил Михайленко, тоже свой 40-й мяч в УПЛ забил Ванат. Как оцените их выступление?
– Ванат – это вообще наша звездочка. Михайленко – наш питомец, поигравший в «Александрии» под руководством очень хорошего тренера, который его научил всему, что нужно делать в футболе. Он играет очень хорошо, у него тоже большое будущее.

Ранее Игорь Суркис отреагировал на скандалы вокруг форварда «бело-синих» Эдуардо Герреро.

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Владислав Ванат Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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