«Наша звездочка». Суркис похвалил форварда Динамо после матча с Карпатами

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оценил игру Николая Михайленко и Владислава Ваната, отличившихся в матче против львовских «Карпат» в 18-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Первый гол за «Динамо» забил Михайленко, тоже свой 40-й мяч в УПЛ забил Ванат. Как оцените их выступление?

– Ванат – это вообще наша звездочка. Михайленко – наш питомец, поигравший в «Александрии» под руководством очень хорошего тренера, который его научил всему, что нужно делать в футболе. Он играет очень хорошо, у него тоже большое будущее.

Ранее Игорь Суркис отреагировал на скандалы вокруг форварда «бело-синих» Эдуардо Герреро.