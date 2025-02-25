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Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 16:05 |
545
0

КУЧЕР: «Долг Днепра-1? Ничего не изменилось. Русол даже трубку не берет»

Бывший главный тренер днепрян высказался о задолженности клуба

25 февраля 2025, 16:05 |
545
0
КУЧЕР: «Долг Днепра-1? Ничего не изменилось. Русол даже трубку не берет»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер высказался о задолженности перед ним со стороны спортивного клуба.

– Александр Николаевич, есть ли какие-то движения по долгам «Днепра-1»?

– Ситуация такая же. У нас ничего не изменилось. Мне пришло письмо от Палаты по разрешению споров УАФ, что 19 февраля должно было состояться рассмотрение этого дела и вынесено какое-то решение. Однако я пока ничего не получил. Получается, что при новой власти УАФ мое дело уже год лежит, а подавал я еще в ноябре 2023-го при старой власти. Вот видите, как у нас работают люди. Если ты подаешь в ФИФА, то решение получаешь за две недели, а тут мы уже полтора года не можем разобраться. Я не понимаю, как это все так тяжело работает у нас в стране. Возможно, кто-то на это как-то влияет... Не может такого быть. Ну, три месяца я еще понимаю. Что там можно рассматривать? Контракт есть? Да. Задолженность есть? Да. Выносите решение. Вот и все. Не верю, что там такой завал делами, который за полтора года не успели разгрести. У нас столько футболистов нет.

– За последние полгода вы общались с кем-то из бывших менеджеров «Днепра-1» на эту тему?

– Когда еще ходили слухи о возможном закрытии клуба, я разговаривал с Вячеславом Фридманом. Он говорил: "Ну, сейчас, возможно, что-то отдадим. Клуб с кем-то рассчитывается". Через некоторое время перезвонил, на что услышал от него: "Нет, ничего не будет. Подавай, выигрывай дело, и, возможно, кто-то когда-то тебе что-то отдаст". Вот так. У нас тренеры и игроки не защищены, поэтому функционеры делают, что хотят. Так не делается. Фридман хотя бы отвечает, а Андрей Русол вообще даже трубку не берет.

Ранее Александр Кучер признался, что не хотел возглавлять «Днепр-1».

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Александр Кучер Андрей Русол Вячеслав Фридман Днепр-1 долги финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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