Италия24 февраля 2025, 23:22 |
84
0
ВИДЕО. Это разгром. Анхелиньо забил в ворота Монцы
Испанец сделал счет на табло Стадио Олимпико разгромным
24 февраля 2025, 23:22 |
84
0
В понедельник, 24 февраля, проходит матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за травмы.
На 73-й минуте матча фуллбэк хозяев Анхелиньо сделал счет разгромным. 3:0 на табло Стадио Олимпико.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 24 февраля 2025, 07:47 0
Криштиану обнародовал фото с Александром в Инстаграме
Футбол | 24 февраля 2025, 16:55 6
Команды закроют розыгрыш 18-го тура УПЛ
Футбол | 24.02.2025, 08:18
Футбол | 24.02.2025, 18:40
Футбол | 24.02.2025, 22:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.02.2025, 07:01 5
23.02.2025, 06:39
23.02.2025, 00:43 11
23.02.2025, 09:35 9
23.02.2025, 06:47 4
23.02.2025, 23:43 2
23.02.2025, 07:46 7
23.02.2025, 08:50