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  4. ВИДЕО. Это разгром. Анхелиньо забил в ворота Монцы
Италия
24 февраля 2025, 23:22 |
84
0

ВИДЕО. Это разгром. Анхелиньо забил в ворота Монцы

Испанец сделал счет на табло Стадио Олимпико разгромным

24 февраля 2025, 23:22 |
84
0
ВИДЕО. Это разгром. Анхелиньо забил в ворота Монцы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В понедельник, 24 февраля, проходит матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за травмы.

На 73-й минуте матча фуллбэк хозяев Анхелиньо сделал счет разгромным. 3:0 на табло Стадио Олимпико.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. Анхелиньо забил в ворота Монцы

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Рома Рим Серия A Монца чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Анхелиньо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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