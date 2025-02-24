В понедельник, 24 февраля, проходит матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за травмы.

На 73-й минуте матча фуллбэк хозяев Анхелиньо сделал счет разгромным. 3:0 на табло Стадио Олимпико.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. Анхелиньо забил в ворота Монцы