Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Левого Берега объяснил, почему киевляне проиграли Шахтеру
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 22:43 |
349
0

Тренер Левого Берега объяснил, почему киевляне проиграли Шахтеру

Первый тайм команды провели на равных 

24 февраля 2025, 22:43 |
349
0
Тренер Левого Берега объяснил, почему киевляне проиграли Шахтеру
УПЛ. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями относительно проигранного сегодня киевлянами поединка с «Шахтером» – 0:1, который закрывал программу 18 тура УПЛ:

«Мы знали с кем играем, проанализировали все последние спарринги «горняков» на сборе в Турции и прекрасно понимали, что наш шанс в образцовой обороне и в стремительных контрвыпадах. И в первом тайме считаю, ничейный счет был по игре, ведь полумоменты для взятия ворот были и у нас.

Однако после перерыва сказалось более высокое индивидуальное мастерство «горняков». Они активизировались на флангах и у нас начали возникать проблемы с подстраховкой.

Победа номинальных хозяев – заслуженная, что касается моих подопечных, то если они будут действовать и в дальнейшем с такой самоотдачей, как сегодня, то у нас все будет хорошо. Тем более, что мы еще собираемся в ближайшее время усилить несколько позиций», – сказал Первак.

Ранее мы сообщали, что «Шахтер» дожал «Левый Берег» (0:1) во Львове в заключительном матче 18 тура УПЛ.

По теме:
ПЕРВАК – о матче с Шахтером: «Мы держали интригу почти до конца»
Шахтер получил предложения от двух клубов по Эгиналду
Артем ГУСЕВ: «НБА вместе с ФИБА заинтересованы в хорошей лиге в Европе»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Виталий Первак Левый Берег Киев Шахтер - Левый Берег инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Футбол | 24 февраля 2025, 18:40 6
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 

Артемом заинтересовался «Интер»

Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Футбол | 24 февраля 2025, 20:53 1
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал

Ожидается, что Андрей Лунин таки сыграет в матче против «Реал» Сосьедад

Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Футбол | 24.02.2025, 13:15
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Футбол | 23.02.2025, 23:43
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Футбол | 24.02.2025, 09:55
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
23.02.2025, 00:50 12
Бокс
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
23.02.2025, 08:50
Бокс
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
23.02.2025, 20:54 3
Футбол
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
23.02.2025, 02:10 4
Бокс
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
24.02.2025, 08:18
Футбол
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
24.02.2025, 07:47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем