Тренер Левого Берега объяснил, почему киевляне проиграли Шахтеру
Первый тайм команды провели на равных
Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями относительно проигранного сегодня киевлянами поединка с «Шахтером» – 0:1, который закрывал программу 18 тура УПЛ:
«Мы знали с кем играем, проанализировали все последние спарринги «горняков» на сборе в Турции и прекрасно понимали, что наш шанс в образцовой обороне и в стремительных контрвыпадах. И в первом тайме считаю, ничейный счет был по игре, ведь полумоменты для взятия ворот были и у нас.
Однако после перерыва сказалось более высокое индивидуальное мастерство «горняков». Они активизировались на флангах и у нас начали возникать проблемы с подстраховкой.
Победа номинальных хозяев – заслуженная, что касается моих подопечных, то если они будут действовать и в дальнейшем с такой самоотдачей, как сегодня, то у нас все будет хорошо. Тем более, что мы еще собираемся в ближайшее время усилить несколько позиций», – сказал Первак.
Ранее мы сообщали, что «Шахтер» дожал «Левый Берег» (0:1) во Львове в заключительном матче 18 тура УПЛ.
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