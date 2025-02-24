Италия24 февраля 2025, 21:56 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:29
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ВИДЕО. Суперудар в дальний угол. Салемакерс открыл счет в матче с Монцой
Бельгийский вингер забил свой 5-й гол в текущем сезоне Серии А
24 февраля 2025, 21:56 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:29
148
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В понедельник, 24 февраля, проходит матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за травмы.
На 10-й минуте матча бельгийский вингер хозяев Алексис Салемакерс открыл счет прекрасным ударом в дальний угол. Счет на табло – 1:0.
❗️ ВИДЕО. Суперудар в дальний угол. Салемакерс открыл счет в матче с Монцой
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