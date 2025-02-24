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Италия
24 февраля 2025, 21:56 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:29
148
0

ВИДЕО. Суперудар в дальний угол. Салемакерс открыл счет в матче с Монцой

Бельгийский вингер забил свой 5-й гол в текущем сезоне Серии А

24 февраля 2025, 21:56 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:29
148
0
ВИДЕО. Суперудар в дальний угол. Салемакерс открыл счет в матче с Монцой
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома - Монца

В понедельник, 24 февраля, проходит матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за травмы.

На 10-й минуте матча бельгийский вингер хозяев Алексис Салемакерс открыл счет прекрасным ударом в дальний угол. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Суперудар в дальний угол. Салемакерс открыл счет в матче с Монцой

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Рома Рим Серия A Монца чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Алексис Салемакерс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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