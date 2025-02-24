Перемены назревают. Сотрудникам Манчестер Юнайтед придется искать работу

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что в клубе пройдут сокращения штатов, сообщает клубная пресс-служба «красных дьяволов».

Как сообщается, после консультаций с сотрудниками под сокращение попадут 150-200 рабочих мест. Сокращения запланированы в рамках преобразования клубной структуры для улучшения финансовой стабильности и повышения операционной эффективности. Ожидается, что, эти меры позволят вывести клуб в прибыль после пяти лет убытков подряд, с 2019 года. Таким образом, клуб планирует создать надежную финансовую платформу для инвестирования в мужской и женский футбол, а также в улучшение инфраструктуры.

Напомним, что в прошлом году «Манчестер Юнайтед» сократил 250 сотрудников.