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Англия
24 февраля 2025, 19:41 | Обновлено 24 февраля 2025, 19:42
494
0

Перемены назревают. Сотрудникам Манчестер Юнайтед придется искать работу

«Красные дьяволы» анонсировали сокращения

24 февраля 2025, 19:41 | Обновлено 24 февраля 2025, 19:42
494
0
Перемены назревают. Сотрудникам Манчестер Юнайтед придется искать работу

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что в клубе пройдут сокращения штатов, сообщает клубная пресс-служба «красных дьяволов».

Как сообщается, после консультаций с сотрудниками под сокращение попадут 150-200 рабочих мест. Сокращения запланированы в рамках преобразования клубной структуры для улучшения финансовой стабильности и повышения операционной эффективности. Ожидается, что, эти меры позволят вывести клуб в прибыль после пяти лет убытков подряд, с 2019 года. Таким образом, клуб планирует создать надежную финансовую платформу для инвестирования в мужской и женский футбол, а также в улучшение инфраструктуры.

Напомним, что в прошлом году «Манчестер Юнайтед» сократил 250 сотрудников.

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Александр Шарадкин Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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