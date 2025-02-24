Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Шахтер забил первый гол в 2025 году в УПЛ
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 19:30 | Обновлено 24 февраля 2025, 20:10
1134
0

ВИДЕО. Как Шахтер забил первый гол в 2025 году в УПЛ

Автором точного удара стал Марьян Швед

24 февраля 2025, 19:30 | Обновлено 24 февраля 2025, 20:10
1134
0
ВИДЕО. Как Шахтер забил первый гол в 2025 году в УПЛ
ФК Шахтер. Марьян Швед

В понедельник, 24 февраля, в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Левый Берег».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Александр Афанасьев из Харьковской области.

На 61-й минуте «горняки» отрыли счет в матче. Первый в 2025 году гол в официальных матчах «Шахтера» забил Марьян Швед.

ВИДЕО. Шахтер открыл счет в матче с Левым Берегом. Горняки забили впервые в 2025 году

По теме:
Шахтер – Левый Берег – 1:0. Как Швед решил судьбу игры. Видеообзор матча
Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
Игорь Суркис признался, что для него является более важным, чем деньги
Марьян Швед чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Левый Берег Киев Шахтер - Левый Берег
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Футбол | 24 февраля 2025, 09:55 2
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика

Представители министерства не имеют права вмешиваться в деятельность антидопинговых институтов

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Футбол | 23 февраля 2025, 23:43 2
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами

Динамо опережает ближайшего преследователя на 5 очков

Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Футбол | 24.02.2025, 13:15
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Футбол | 24.02.2025, 18:40
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Бокс | 24.02.2025, 04:02
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
23.02.2025, 08:50
Бокс
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
24.02.2025, 07:47
Бокс
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 7
Футбол
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
23.02.2025, 22:25 5
Футбол
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 81
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
23.02.2025, 06:39
Футбол
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
24.02.2025, 08:18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем