ВИДЕО. Как Шахтер забил первый гол в 2025 году в УПЛ

В понедельник, 24 февраля, в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Левый Берег».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

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Обслуживает матч арбитр Александр Афанасьев из Харьковской области.

На 61-й минуте «горняки» отрыли счет в матче. Первый в 2025 году гол в официальных матчах «Шахтера» забил Марьян Швед.

ВИДЕО. Шахтер открыл счет в матче с Левым Берегом. Горняки забили впервые в 2025 году