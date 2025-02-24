ВИДЕО. Как Шахтер забил первый гол в 2025 году в УПЛ
Автором точного удара стал Марьян Швед
В понедельник, 24 февраля, в 18:00 проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Левый Берег».
Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч арбитр Александр Афанасьев из Харьковской области.
На 61-й минуте «горняки» отрыли счет в матче. Первый в 2025 году гол в официальных матчах «Шахтера» забил Марьян Швед.
ВИДЕО. Шахтер открыл счет в матче с Левым Берегом. Горняки забили впервые в 2025 году
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