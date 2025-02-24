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  4. Минай – Буковина – 1:5. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
24 февраля 2025, 14:32 |
352
0

Минай – Буковина – 1:5. Видео голов и обзор матча

Команды Первой лиги провели контрольный поединок

24 февраля 2025, 14:32 |
352
0
Минай – Буковина – 1:5. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

«Буковина» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит на Закарпатье. Команда из Черновцов сыграла товарищеский матч с «Минаем».

Обе команды выступают в Первой лиге. В официальных поединках чемпионата «Буковина» и «Минай» обменялись домашними победами. В Черновцах «Буковина» обыграла соперника со счетом 2:1, а в Минае сильнее были хозяева поля – 1:0.

«Буковина» уже провела несколько контрольных матчей. «Минай» же только начал подготовку ко второй части сезона.

После первой части сезона из «Миная» ушли несколько футболистов. Тренерский штаб занят поиском игроков и несколько из потенциальных новичков вышли на матч против «Буковины».
Отсутствие игровых связей у футболистов «Миная» сыграло свою роль. «Буковина» одержала уверенную победу со счетом 5:1.

22 февраля. Контрольный матч. Ужгород, стадион «Авангард»

«Минай» – «Буковина» – 1:5

Голы у «Буковины»: Бойчук (5), Бойчук (26), Кольцов (28), Хамелюк (63), Стецюра (87).

«Минай» (стартовый состав): Росул, Дмитрук, ИНП (игрок на просмотре), ИНП, ИНП, Прихна (К), ИПН, Я. Рязанцев, Е. Рязанцев, Гуничев, Максимец.

На замену выходили: Чуев, Рожко, Тищук и игроки на просмотре.

«Буковина»: Погорелый (Пономаренко, 61), Солдат (Шинкаренко, 61), Лопыренок (Дудник, 61), Безуглый (Прокопчук, 61), Рудавский (Морговский, 61), Кольцов (К) (Бусько, 61), Тищук (Хамелюк, 61), Плакса (Глущук,) 61), Бодня (Стецюра, 61), Гирный (Гончарук, 61), Бойчук (Андрейчук, 61).

Запасные: Фуркало, Орлов, Филипчук, Илика.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Первая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Минай
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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