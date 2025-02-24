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Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 13:12 | Обновлено 24 февраля 2025, 13:16
643
0

Шовковский побил рекорд Шарана

Наставник киевлян провел 472-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

24 февраля 2025, 13:12 | Обновлено 24 февраля 2025, 13:16
643
0
Шовковский побил рекорд Шарана
ФК Динамо. Александр Шовковский

Александр Шовковский провел 472-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера. Тем самым он, обойдя Владимира Шарана, стал новым рекордсменом УПЛ. 426 встреч Шовковский отыграл в элитном дивизионе в рядах «Динамо», а в 46 поединках руководил действиями киевлян с тренерского помоста.

К слову, помимо Шовковского, в топ-10 в номинации «игрок-тренер» входят еще четыре наставника клубов УПЛ-2024/25. Это Руслан Ротань – 440 матчей, Юрий Вернидуб – 398, Сергей Шищенко – 386 и Юрий Максимов – 378.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 350 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (на 23.02.2025)

Клубы

Матчи

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

Динамо

472

426

46

2.

Владимир ШАРАН

Динамо, Днепр,

Закарпатье, Александрия,

471

206

265

Карпаты, Александрия

Карпаты, Минай

3.

Руслан РОТАНЬ

Днепр, Динамо

Александрия

440

375

65

4.

Василий САЧКО

Таврия, Волынь,

Ворскла

426

260

166

Кривбасс, Ворскла

5.

Руслан КОСТЫШИН

Арсенал, Днепр, Кривбасс

Колос

424

359

65

6.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты, Шахтер,

Карпаты

407

400

7

Металлург З, Таврия

Волынь, Закарпатье

7.

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З, Торпедо

Заря, Кривбасс

398

102

296

8.

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист, Шахтер,

Полесье, Оболонь (2013)

386

363

23

Нива Т, Кривбасс,

Металлург З, Металлург Д

Ильичевец, Черноморец

9.

Юрий МАКСИМОВ

Днепр, Динамо,

Оболонь, Кривбасс,

378

166

212

Борисфен, Металлург З

Металлург Д, Ворскла,

Днепр-1

10.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Днепр, ЦСКА/Арсенал,

Арсенал

357

356

1

Металлург Д, Шахтер,

Ильичевец, Ворскла

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо, Днепр,

Львов, Оболонь,

357

257

100

Черноморец, Карпаты,

Металлург З, Ингулец

Металлург З, Оболонь,

Волынь, Борисфен

12.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес, Металлист,

Ворскла

351

328

23

Черноморец, Ворскла,

Металлург Д

ЭДМАР

Таврия, Металлист,

Металлист 1925

351

316

35

Днепр

И - игрок; Т - тренер.

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