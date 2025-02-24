Шовковский побил рекорд Шарана

Александр Шовковский провел 472-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера. Тем самым он, обойдя Владимира Шарана, стал новым рекордсменом УПЛ. 426 встреч Шовковский отыграл в элитном дивизионе в рядах «Динамо», а в 46 поединках руководил действиями киевлян с тренерского помоста.

К слову, помимо Шовковского, в топ-10 в номинации «игрок-тренер» входят еще четыре наставника клубов УПЛ-2024/25. Это Руслан Ротань – 440 матчей, Юрий Вернидуб – 398, Сергей Шищенко – 386 и Юрий Максимов – 378.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 350 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (на 23.02.2025)

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо Динамо 472 426 46 2. Владимир ШАРАН Динамо, Днепр, Закарпатье, Александрия, 471 206 265 Карпаты, Александрия Карпаты, Минай 3. Руслан РОТАНЬ Днепр, Динамо Александрия 440 375 65 4. Василий САЧКО Таврия, Волынь, Ворскла 426 260 166 Кривбасс, Ворскла 5. Руслан КОСТЫШИН Арсенал, Днепр, Кривбасс Колос 424 359 65 6. Александр ЧИЖЕВСКИЙ Карпаты, Шахтер, Карпаты 407 400 7 Металлург З, Таврия Волынь, Закарпатье 7. Юрий ВЕРНИДУБ Металлург З, Торпедо Заря, Кривбасс 398 102 296 8. Сергей ШИЩЕНКО Металлист, Шахтер, Полесье, Оболонь (2013) 386 363 23 Нива Т, Кривбасс, Металлург З, Металлург Д Ильичевец, Черноморец 9. Юрий МАКСИМОВ Днепр, Динамо, Оболонь, Кривбасс, 378 166 212 Борисфен, Металлург З Металлург Д, Ворскла, Днепр-1 10. Сергей ЗАКАРЛЮКА Днепр, ЦСКА/Арсенал, Арсенал 357 356 1 Металлург Д, Шахтер, Ильичевец, Ворскла Сергей КОВАЛЕЦ Динамо, Днепр, Львов, Оболонь, 357 257 100 Черноморец, Карпаты, Металлург З, Ингулец Металлург З, Оболонь, Волынь, Борисфен 12. Сергей ДОЛГАНСКИЙ Верес, Металлист, Ворскла 351 328 23 Черноморец, Ворскла, Металлург Д ЭДМАР Таврия, Металлист, Металлист 1925 351 316 35 Днепр

И - игрок; Т - тренер.